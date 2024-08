Ondate di caldo, incendi e ora… neve? La California sopporta estati rigide

SACRAMENTO, California (AP) – Un sistema meteorologico insolitamente freddo proveniente dal Golfo dell’Alaska ha interrotto sabato l’estate sulla costa occidentale, portando neve sulle montagne della California e nel Pacifico nord-occidentale e provocando la chiusura di parte di un’autostrada. Parco nazionale.

Secondo il National Weather Service, parti dell’autostrada 89 che attraversa il Parco nazionale del vulcano Lassen in California sono state chiuse durante la notte a causa di 7,6 centimetri di neve.

Le foto rilasciate dall’agenzia e dai funzionari locali hanno mostrato una spolverata di neve a Minaret Vista a sud-est del Parco nazionale di Yosemite nella Sierra Nevada della California e una coltre bianca sul Monte Rainier a Washington.

Vedere la neve a Minaret Vista in agosto è stato “decisamente inaspettato”, ha detto il vice sceriffo della contea di Madera Larry Rich.

“Non capita tutti i giorni di trascorrere il proprio compleanno circondati da un paese delle meraviglie invernale in piena estate”, ha detto in una nota. “È stato un giorno che non dimenticherò presto e un ricordo unico del motivo per cui amo servire in quest’area. È uno di quei momenti che rendono il lavoro qui così speciale.

Nel Nevada settentrionale, la pioggia è caduta durante l’annuale festival Burning Man, spingendo gli organizzatori a chiudere i cancelli per gran parte del sabato prima della riapertura. Pioggia leggera Ha sollevato il festival l’anno scorsoTrasformando la celebrazione e la sua città improvvisata in un pantano fangoso.

La stazione sciistica californiana di Mammoth Mountain è stata coperta di neve durante la notte e il National Weather Service ha avvertito escursionisti e campeggiatori di prepararsi per strade scivolose.

Sabato è caduta una pioggia record a Redding, Red Bluff e Stockton, nel nord della California, secondo il servizio meteorologico, e si prevede che la pioggia continuerà a sud del lago Oroville fino alla sera.

Una spolverata di neve è caduta durante la notte sulle vette della Sierra Nevada attorno al Tioga Pass, ha riferito il servizio meteorologico. In agosto lì non cadeva la neve dal 2003, dicono i meteorologi.

Il Tioga Pass raggiunge un’altitudine di 9.900 piedi (3.017 metri) e funge da ingresso orientale a Yosemite. Ma di solito è coperto ogni anno dalla neve invernale, che può richiedere un mese o due per essere eliminata.

Con la stagione sciistica a diversi mesi di distanza, le località turistiche hanno accolto con favore l’arrivo dell’inverno.

“È una fredda e ventosa giornata d’agosto a Palisades Tahoe, e questo pomeriggio si sta muovendo un temporale che potrebbe portare la prima neve della stagione!” Lo ha detto venerdì il resort in un post sui social media.

Secondo il Centro di previsione meteorologica del National Weather Service di College Park, nel Maryland, “condizioni insolitamente fredde” si diffonderanno in gran parte degli Stati Uniti occidentali entro domenica mattina.

Nonostante le precipitazioni previste, i meteorologi hanno avvertito anche del pericolo di incendi dovuti ai forti venti associati al passaggio di un fronte freddo.

Allo stesso tempo, da venerdì mattina a sabato mattina è stato emesso un allarme per inondazioni improvvise per la cicatrice carbonizzata del più grande incendio della California finora quest’anno.

IL Incendio nel parco Ruggendo su una superficie di 671 miglia quadrate (1.748 chilometri quadrati), eruttò vicino alla città di Chico, nella valle centrale, alla fine di luglio e si inerpicò sul versante occidentale della Sierra.

Il quarto incendio più grande mai registrato in California, ma lo era Sostanzialmente soppresso di recente. Isole di vegetazione continuano a bruciare all’interno del perimetro esistente, ma gli ordini di evacuazione sono stati revocati.

La stagione degli incendi nello stato è iniziata seriamente nel caldo estremo di luglio. Le fiamme si nutrono di vegetazione secca cresciuta in ripetuti anni umidi. L’attività degli incendi è rallentata relativamente di recente.

Il caldo estivo ritorna rapidamente poiché le previsioni prevedono la partenza di un fronte freddo.

Antsak ha riferito da Los Angeles. Lo scrittore dell’Associated Press Morgan Lee di Santa Fe, nel Nuovo Messico, ha contribuito a questo rapporto.