OnePlus 10T non avrà un interruttore muto: ecco perché

OnePlus 10T non è stato ancora lanciato Fino al 3 agosto, ma non sarebbe un telefono OnePlus se l’azienda non rivelasse in anticipo alcuni dettagli. Oggi diamo un’occhiata al design esterno del dispositivo, che rivela alcune modifiche interessanti (e, a seconda del punto di vista, deludenti) rispetto al suo predecessore. Sebbene il design generale del 10T sia simile a quello di OnePlus 10 Pro, questa volta non c’è il cursore di avviso/muto, né c’è alcun segno della configurazione della fotocamera con marchio Hasselblad che si trova nei recenti flagship OnePlus.

Il dispositivo di scorrimento degli avvisi è da anni un punto fermo dei telefoni di punta di OnePlus, offrendo un modo semplice e veloce per mettere i suoi telefoni in modalità silenziosa e vibrazione senza dover attingere ai menu sullo schermo. In un’intervista via e-mail bordo, Hope Liu, capo designer di OnePlus, ha affermato che è necessario spingere il dispositivo di scorrimento per dare al 10T spazio interno sufficiente per altri componenti necessari per “ricarica di potenza maggiore, maggiore capacità della batteria e migliore segnale dell’antenna”.

Ad esempio, per offrire velocità di ricarica più elevate puntate sul OnePlus 10T (non ha ancora annunciato ufficialmente le specifiche, ma Si segnalano perdite La ricarica rapida da 150 W di OnePlus 10R potrebbe fare la sua comparsa), afferma Liu, aggiungendo due “pompe di ricarica” ​​all’interno di OnePlus 10T, rispetto a quella di OnePlus 10 Pro compatibile con la ricarica rapida da 80 W. L’azienda ha dato la priorità a un sistema di antenne che include 15 antenne separate all’interno di OnePlus 10T, che migliora il segnale quando il telefono viene tenuto in posizione orizzontale, un vantaggio quando si gioca online.

“Sebbene lo slider di avviso sembri un componente molto piccolo, in realtà ha un impatto relativamente grande sull’area della scheda madre del dispositivo, occupando 30 mm²”, afferma Liu. “Per garantire che OnePlus 10T offra le aree che i nostri utenti apprezzano di più… pur mantenendo il cursore di avviso, abbiamo dovuto impilare la scheda madre del dispositivo, il che avrebbe reso il dispositivo più spesso”. OnePlus ha deciso di scendere a compromessi rimuovendo lo slider.

Un’altra differenza rispetto al 10 Pro è l’assenza di un sistema di fotocamere con marchio Hasselblad, sebbene abbia avuto un impatto minore sugli altri telefoni di OnePlus, quindi non siamo troppo preoccupati per l’omissione qui. La partnership di OnePlus con l’azienda di fotocamere è iniziata OnePlus 9 Pro dell’anno scorso E riguarda principalmente l’ottimizzazione dei colori dalla fotocamera. Quest’anno ha aggiunto nuove funzionalità Come il supporto per le foto RAW a 12 bit Quest’anno con il telefono. Sono aggiunte ordinate ma non essenziali.

Quando ho chiesto a Liu perché il marchio Hasselblad era scomparso, mi ha detto che era perché OnePlus “voleva offrire uno smartphone di punta con le massime prestazioni al prezzo selezionato del dispositivo”, il che sembra un compromesso necessario per realizzare il telefono. (ancora da annunciare) prezzo da pagare. Ma Liu conferma che la fotocamera principale del 10T supporterà un sensore Sony IMX766 da 50 megapixel (risoluzione tecnicamente superiore rispetto alla fotocamera principale da 48 megapixel del 10 Pro) e riprese a colori a 10 bit, oltre a “migliorate”. Fotografia HDR” e la modalità fotografia notturna di OnePlus.

Altre caratteristiche che Liu vuole confermare includono un display da 6,7 ​​pollici per il 10T. La risoluzione e la frequenza di aggiornamento devono ancora essere annunciate, ma dalle immagini sembra un display piatto piuttosto che uno che avvolge i bordi del dispositivo. Liu afferma che il telefono sarà disponibile in nero opaco e verde lucido. OnePlus aveva precedentemente affermato che il telefono sarebbe stato disponibile Alimentato dal processore Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Questo è tutto ciò che Liu è disposta a confermare ora. Per un annuncio completo, dovremo attendere il lancio ufficiale di OnePlus 10T il 3 agosto alle 10:00 ET.