entertainment OpenAI inserisce la sua voce simile a Scarlett Johansson per ChatGPT

OpenAI ottiene una voce ChatGPT che suona notevolmente simile a Scarlett Johansson dopo diversi titoli (e persino Sabato sera in direttaNota la somiglianza. La società afferma che l’audio, noto come Sky, è stato ora messo in pausa.

“Crediamo che le voci dell’intelligenza artificiale non dovrebbero imitare intenzionalmente la voce distintiva di una celebrità: la voce di Skye non è un’imitazione di Scarlett Johansson ma appartiene a un’attrice professionista diversa che usa la sua voce naturale.” OpenAI ha scritto Questa mattina.

Il CTO di OpenAI, Mira Moratti, in un’intervista ha negato che l’imitazione di Johansson fosse intenzionale il bordo la settimana scorsa. Anche se la voce di Johansson non è stata citata direttamente, a quanto pare si trattava del CEO di OpenAI Sam Altman Già informato Una somiglianza è che ha pubblicato un messaggio di una sola parola “lei” su X dopo l’evento. Altman sì Ha detto in precedenza Quello Spike Jones Ahin cui Scarlett Johansson presta la voce a una sexy assistente virtuale, è il suo film preferito.

OpenAI non ha detto se ha ricevuto comunicazioni su potenziali questioni legali o sfide legate alle somiglianze tra la sua assistenza e Johansson o il ruolo che svolge in Ah. il bordo Ho contattato il rappresentante di Johansson per un commento.

La modalità vocale di ChatGPT e il modello vocale Sky sono disponibili dallo scorso anno. Ma questa funzionalità è diventata più importante la scorsa settimana, quando OpenAI ha presentato i suoi progressi come parte del nuovo modello GPT-4o. Il nuovo modello rende l’assistente vocale più espressivo e gli consente di leggere le espressioni facciali attraverso la fotocamera del telefono e di tradurre il linguaggio parlato in tempo reale. READ Michelin ha pubblicato la sua prima classifica dei migliori hotel degli Stati Uniti

Secondo OpenAI, i cinque profili audio ChatGPT attualmente disponibili sono stati selezionati tra più di 400 proposte di attori audio e cinematografici. La compagnia ha rifiutato di rivelare i nomi degli attori, citando la necessità di “proteggere la loro privacy”.