Ora puoi installare in anticipo il prossimo grande aggiornamento per Windows 11

Microsoft sta rilasciando il prossimo grande aggiornamento di Windows 11 a Anteprima del rilascio dell’episodio Dall’ultima prova di oggi. Windows 11 22H2 dovrebbe essere disponibile nei prossimi mesi e includerà una serie di grandi modifiche al sistema operativo, tra cui nuove cartelle del menu Start, gesti tattili aggiornati e trascinamento della barra delle applicazioni.

Mentre puoi aspettare che Microsoft rilasci ufficialmente l’aggiornamento tramite Windows Update, puoi ottenere la build finale, build 22621, tramite l’opzione Windows Insider nella sezione Windows Update di Windows 11. Segui semplicemente le istruzioni per iscriverti a Windows Insider Programma e assicurati di selezionare Anteprima di rilascio.

Windows 11 22H2 include una nuova funzione di sfondo chiaro, che scorre gli splendidi sfondi che di solito trovi sulla schermata di blocco. Live Captions è anche integrato in Windows 11 22H2, ottimo per le persone non udenti, con problemi di udito o per chiunque desideri aggiungere automaticamente sottotitoli all’audio. I sottotitoli possono essere creati sul dispositivo da qualsiasi contenuto audio e i sottotitoli possono fluttuare in una finestra o essere visualizzati nella parte superiore o inferiore dello schermo.

Anche il task manager ottiene un file Revisione In Windows 11 22H2, con una nuova modalità oscura e layout molto migliorato. Include una nuova barra dei comandi per abbinare il tema scuro, insieme a una modalità di efficienza che ti consente di limitare le app dal consumo di risorse di sistema. Se sei un fan di Snap Layouts in Windows 11, questo aggiornamento è stato migliorato per consentirti di trascinare un’app nella parte superiore di una finestra e rivelare tutti i layout che puoi utilizzare. Microsoft sta anche migliorando la sua funzione di messa a fuoco per includere la modalità Non disturbare. Rende molto più semplice silenziare rapidamente le notifiche in modo da vedere solo quelle veramente importanti.

La maggior parte degli utenti di Windows 11 sarà felice di sapere che il trascinamento della selezione ritorna sulla barra delle applicazioni, consentendoti di trascinare i file in applicazioni come Photoshop. Le nuove cartelle del menu Start consentiranno inoltre agli utenti di Windows 11 di personalizzare la sezione bloccata del menu Start in una precisa selezione di cartelle.

Windows 11 22H2 verrà lanciato ufficialmente sui dispositivi entro la fine dell’anno, probabilmente nel periodo di settembre, ma l’aggiornamento è abbastanza grande da poter essere installato in anticipo, specialmente per i sottotitoli in tempo reale.