Ora puoi scaricare il firmware Android 13 per il tuo Galaxy S22 da SamMobile!

all’inizio della giornata, Samsung ha rilasciato l’aggiornamento stabile per Android 13 (One UI 5.0). per me Galaxy S22 Serie in vari paesi europei. Se il tuo paese non ha ricevuto un file Un’interfaccia utente 5.0 Aggiornato ad oggi, puoi scaricare e aggiornare manualmente il nuovo firmware sul tuo smartphone della serie Galaxy S22.

stabile Android 13Un firmware basato sull’interfaccia utente 5.0 per Galaxy S22, Galaxy S22+e il Galaxy S22 Ultra Ora disponibile nel nostro database. Il nuovo aggiornamento arriva con la versione del firmware S90xBXXU2BVJAI file del firmware possono essere Scaricato dal nostro database del firmware.

L’aggiornamento è ora disponibile in questi paesi: Austria, Croazia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Svizzera, Repubblica Ceca e Regno Unito. Altri paesi e mercati potrebbero ricevere l’aggiornamento nei prossimi giorni.

Se sul tuo smartphone della serie Galaxy S22 è disponibile un aggiornamento OTA, puoi scaricarlo andando su Impostazioni » aggiornamento del sistema e origliare Scarica e installa. In alternativa, puoi scaricare il nuovo file del firmware dal nostro database del firmware ed eseguirlo manualmente. Non dimenticare di eseguire il backup dei dati prima di eseguire il flashing del nuovo firmware.

Il nuovo aggiornamento arriva ancora con l’aggiornamento della sicurezza di ottobre 2022. Offre un design dell’interfaccia utente leggermente aggiornato, con una tavolozza di colori ampliata, una personalizzazione della schermata di blocco più semplice e completa, widget migliorati e widget impilati. Samsung ha anche migliorato tutte le sue app stock.

