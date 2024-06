Orario di avvio del modulo finale, ora di precarico e avviso

Destino 2 Benjy

Non è raro che i giocatori di Destiny 2 si affannino per portare a termine un sacco di cose prima della fine di una stagione, e ancora di più quando si trova prima di un’espansione importante e della rimozione di molti contenuti. Ciò è vero nel caso della forma finale, ma con un avvertimento maggiore.

L’avvertenza qui è che ci saranno 25 ore intere di inattività prima del lancio di The Final Shape il 4 giugno, ma dovrai sapere tutto anche sui tempi di precaricamento e rilascio, senza dubbio. Qui Informazione principale:

Tempo di precarico PlayStation : Lunedì 3 giugno alle 10:00 PT, 13:00 ET. Alcuni utenti potrebbero già essere in grado di effettuare il pre-download a partire dal 1 giugno se abiliti l’aggiornamento/download automatico sul tuo sistema.

: Alcuni utenti potrebbero già essere in grado di effettuare il pre-download a partire dal 1 giugno se abiliti l’aggiornamento/download automatico sul tuo sistema. Tempo di precaricamento Xbox: Poco dopo che Destiny 2 è andato offline 10:00 PT 1, pm ET 3 giugno.

Poco dopo che Destiny 2 è andato offline Tempo di precaricamento Steam/Epic/Microsoft : Poco dopo che Destiny 2 è andato offline 10:00 PT 1, pm ET 3 giugno.

: Poco dopo che Destiny 2 è andato offline La manutenzione inizia alle 25 ore : Lunedì 3 giugno alle 9:00 PT, 12:00 ET – Si tratta di un’ora prima del normale ripristino.

: Si tratta di un’ora prima del normale ripristino. Orario di lancio globale: Martedì 4 giugno, 10:00 PT, 13:00 ET – Anche se ovviamente, con un’espansione importante come questa, potrebbe essere necessario dedicare del tempo alla risoluzione dei problemi di accesso e del server o ad altri problemi tecnici. Raramente riusciamo a scappare da loro, e questa è una svolta enorme.

Dovrai anche preparare i tuoi dispositivi per quanto sarà grande questo file e quanto spazio ti servirà per precaricarlo, il che è enorme in particolare su Steam:

PS5 – Dimensione di installazione finale: 143,81 GB, spazio di archiviazione precaricato: 143,81 GB

– Dimensione di installazione finale: 143,81 GB, spazio di archiviazione precaricato: 143,81 GB PlayStation 4 – Dimensione di installazione finale: 110,70 GB, spazio di archiviazione precaricato: 129,31 GB

– Dimensione di installazione finale: 110,70 GB, spazio di archiviazione precaricato: 129,31 GB Xbox One – Dimensione di installazione finale: 139,52 GB, spazio di archiviazione precaricato: 139,52 GB

– Dimensione di installazione finale: 139,52 GB, spazio di archiviazione precaricato: 139,52 GB Xbox X/S – Dimensione di installazione finale: 165,82 GB, spazio di archiviazione precaricato: 165,82 GB

– Dimensione di installazione finale: 165,82 GB, spazio di archiviazione precaricato: 165,82 GB vapore – Dimensione di installazione finale: 155,50 GB, spazio di archiviazione precaricato – 299,70 GB

– Dimensione di installazione finale: 155,50 GB, spazio di archiviazione precaricato – 299,70 GB Negozio di giochi leggendari – Dimensione di installazione finale: 144,61 GB, spazio di archiviazione precaricato: 279,66 GB

– Dimensione di installazione finale: 144,61 GB, spazio di archiviazione precaricato: 279,66 GB Microsoft Store – Dimensione di installazione finale: 156,22 GB, spazio di archiviazione precaricato: 156,22 GB

Sebbene la dimensione finale sia in linea con le altre piattaforme, Steam ed Epic stanno essenzialmente scaricando due versioni del gioco per il precaricamento, la nuova versione e quella vecchia, da qui le enormi dimensioni. Potresti semplicemente voler aspettare fino al lancio effettivo se non vuoi eliminare, diciamo, altri cinque giochi per adattarlo se il tuo disco rigido non è attualmente in grado di gestirlo. Penso anche che tu possa disinstallare il gioco e poi reinstallarlo con la nuova versione una volta scaduto il tempo di precaricamento per evitare questo, ti serve solo una copia.

Ancora una volta, il grande avvertimento qui è che devi svolgere tutto il lavoro dell’ultimo minuto principalmente oggi, poiché avrai solo poche ore domani mattina a causa del tempo di inattività di 25 ore. Uccidi i tuoi frammenti leggendari, coltiva piante di Assalto, ottieni bordi rossi stagionali e tutto sparirà. E, naturalmente, dai gli ultimi ritocchi al tuo aspetto cosmetico finito. Godere.

Seguimi Su Twitter, Discussioni, Youtube, E Instagram.

Prendi i miei romanzi di fantascienza Serie di assassini di eroi E Trilogia della Terra.