Organismi di forse 830 milioni di anni sono stati trovati intrappolati in un’antica roccia

Una scoperta sorprendente ha appena rivelato una potenziale nuova fonte per comprendere la vita sull’antica Terra.

Un team di geologi ha appena scoperto minuscoli resti di vita procariotica e alghe, intrappolati all’interno di cristalli di alite risalenti a 830 milioni di anni fa.

L’alite è cloruro di sodio, noto anche come salgemma, e la scoperta indica che questo minerale naturale potrebbe essere una risorsa precedentemente non sfruttata per lo studio degli antichi ambienti di acqua salata.

Inoltre, gli organismi intrappolati al suo interno potrebbero essere ancora vivi.

Lo straordinario studio ha anche implicazioni per la ricerca della vita antica, non solo sulla Terra, ma in ambienti extraterrestri, come Martedove Grandi depositi di sale Sono stati identificati come prove di antichi ed estesi serbatoi di acqua liquida.

Gli esseri viventi non hanno l’aspetto che ti aspetteresti. Antichi microfossili sono stati trovati compressi in formazioni rocciose, come lo scisto, che risalgono a miliardi di anni fa. Il sale non è in grado di preservare la materia organica allo stesso modo.

In alternativa, quando si formano cristalli nell’ambiente di acqua salata, piccole quantità di liquido possono rimanere intrappolate all’interno. Questo è chiamato impurità liquideche sono i resti dell’acqua madre da cui cristallizzava l’alite.

Questo lo rende di valore scientifico, perché può contengono informazioni Informazioni sulla temperatura dell’acqua, sulla chimica dell’acqua e persino temperatura atmosferica nel momento in cui si forma il metallo.

Gli scienziati hanno anche trovato microrganismi che vivono in ambienti sia moderni che moderni dove si forma l’alite. Questi ambienti sono altamente salini. Tuttavia, microrganismi come batterie funghi e alghe Sono stati trovati tutti prosperi in loro.

Inoltre, sono stati documentati microrganismi in inclusioni fluide in gesso e alite, per lo più moderni o moderni, con una manciata che risale all’antichità. Tuttavia, il metodo per identificare queste antiche creature ha lasciato qualche dubbio sul fatto che avessero la stessa età dell’alite.

“Pertanto, c’è ancora una domanda tra i microbiologi”, Libri di squadra Era guidato dalla geologa Sarah Schrader-Gomez della West Virginia University. “Quali sono le più antiche rocce sedimentarie chimiche contenenti microrganismi procarioti ed eucarioti dell’ambiente sedimentario?”

L’Australia centrale è ora un deserto, ma un tempo era un antico mare salato. Il formazione marrone È un’unità stratigrafica ben datata e distinta dell’Australia centrale, risalente all’era neolitica. Includono un’ampia salgemma, che è indicativa di un ambiente paleomarino.

Utilizzando un campione centrale della formazione marrone estratto dal Western Australian Geological Survey nel 1997, Schrader-Gomes e colleghi sono stati in grado di condurre indagini sull’alite neproterozoica inalterata utilizzando metodi ottici non invasivi. Questo ha lasciato intatta la salubrità. Il che significa, soprattutto, che qualsiasi cosa all’interno doveva essere intrappolata prima della formazione dei cristalli.

Hanno usato la litografia ultravioletta e la luce trasmessa, prima a basso ingrandimento per identificare i cristalli di alite, quindi ingrandimenti fino a 2.000 volte per studiare le inclusioni di liquidi in essi.

All’interno hanno trovato solidi e liquidi organici, compatibili con le cellule procariotiche ed eucariotiche, in base alle loro dimensioni, forma e lampo ultravioletto.

Anche la gamma di radianza era interessante. Alcuni campioni hanno mostrato colori coerenti con la decomposizione organica, mentre altri hanno mostrato la stessa fluorescenza degli organismi moderni, suggerendo, hanno detto i ricercatori, materia organica invariata.

I ricercatori osservano che è possibile che alcuni organismi siano ancora vivi. Il contenuto fluido può fungere da microhabitat in cui prosperano piccole colonie. I procarioti vivi sono stati estratti da alite risalenti a 250 milioni di anni fa. Perché non 830 milioni?

“La possibile sopravvivenza dei microrganismi su scale temporali geologiche non è completamente compresa”, I ricercatori hanno scritto.

“È stato suggerito che le radiazioni distruggerebbero la materia organica per lunghi periodi di tempo, tuttavia Nicastro et al.(2002) ha scoperto che l’alite sepolta di 250 milioni di anni è stata esposta solo a tracce di radiazioni. Inoltre, i microrganismi possono sopravvivere nelle inclusioni fluide attraverso cambiamenti metabolici, inclusi gli stadi di fame e cisti sopravvissuti, e la coesistenza con composti organici o cellule morte che possono fungere da fonti di cibo”.

Ciò ha certamente implicazioni per Marte, hanno detto i ricercatori, dove si possono trovare depositi con composizioni simili a quelle di Brown. La loro ricerca mostra come questi organismi possono essere identificati senza distruggere o distruggere gli esemplari, il che potrebbe fornirci una nuova serie di strumenti per conoscerli e anche per comprendere meglio la storia della Terra.

“L’esame visivo dovrebbe essere considerato un passaggio essenziale in qualsiasi studio delle firme biologiche nelle rocce antiche. Consente la conoscenza del contesto geologico dei microrganismi prima di ulteriori analisi chimiche o biologiche… e fornisce un obiettivo per tali analisi”, Libri di squadra.

“I depositi paleochimici, sia terrestri che di origine extraterrestre, dovrebbero essere considerati potenziali ospiti di antichi microrganismi e composti organici”.

La ricerca è stata pubblicata in geologia.