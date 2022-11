Orion entra in un’orbita attorno alla Luna che gli consente di stabilire una distanza record

I propulsori di Orion hanno sparato alle 16:52 ET per un minuto e mezzo, mettendo il velivolo in un’orbita da 40.000 a 50.000 miglia sopra la superficie lunare. Questa orbita metterà Orion sulla buona strada per battere il record per la distanza più lontana dalla Terra percorsa da “un veicolo spaziale progettato per trasportare gli esseri umani nello spazio profondo e tornare sani e salvi sulla Terra”. La NASA ha affermato in una dichiarazione che l’Apollo 13 ha stabilito l’attuale record di 248.655 miglia nel 1970.