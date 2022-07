Oroscopi settimanali per la settimana del 4 luglio a pezzi

Solange, Cancro.

Illustrazione della foto: Preity Kinha; Getty Images

Nella tarda notte di lunedì, il pianeta afoso Marte entra in Toro e invita tutti noi a stabilirci per il lungo raggio. Per le prossime sei settimane, non perderti d’animo. Le vittorie non arriveranno rapidamente, ma grazie alla perseveranza e alla voglia di andare avanti, non importa quanto tempo ci vorrà. Un cambiamento sorprendente diventa possibile non grazie ai miracoli o alla buona fortuna, ma piuttosto alla lenta magia trasformativa della perseveranza. Più tardi lunedì notte, il pianeta di comunicazione Mercurio entra nella posizione intuitiva del Cancro, dove rimarrà per le prossime due settimane. Mentre cerchi di dare un senso al mondo in questo periodo, le teorie grandiose e logiche potrebbero fallire, ma puoi trovare chiarezza nei sentimenti e nella calda luce delle tue relazioni con gli altri.

Hai abbastanza ottimismo per mantenere la speranza che le persone possano cambiare – che coloro che hanno sempre ignorato i tuoi sentimenti vedranno finalmente quanto si sbagliavano e che coloro che ti hanno offeso saranno risarciti. Anche se credere nella capacità delle persone di crescere è bello e generoso, può anche farti sentire triste. Questa settimana, concediti il ​​permesso di smettere di aspettare persone che non ti sono mai state accanto. Questo non è un atto di disperazione. Si crede infatti che così facendo si lasci il posto a persone che vi accoglieranno con solidarietà e braccia aperte.

C’è una parte di te che si sente scusata per il più piccolo dei piaceri di questi tempi. Non è che pensi che l’abnegazione sia virtuosa o che tu sia indegno, solo perché sembra ingiusto sentirsi felici quando così tanto intorno a noi crolla. Consciamente o inconsciamente, puoi cercare di bilanciare la bilancia e mitigare i tuoi sensi di colpa evitando il conforto e allontanando ostinatamente dagli inviti a divertirti. Ciò di cui il mondo ha bisogno ora, però, non è meno gioia, ma di più. Va bene divertirsi quando puoi, riempire la tua tazza e creare più bellezza e gentilezza in un mondo che ne ha un disperato bisogno.

Quando sei onesto con te stesso su quanto cambiamento è necessario e su quanto potrebbe essere migliore la vita, sia nella tua vita, nella tua comunità o nel resto del mondo, potresti sentire di avere poco da contribuire. I tuoi sogni sono grandi, ma le tue risorse sono limitate. Sei solo una persona e la tua vita è piena delle normali necessità di dormire, mangiare e andare al lavoro. La chiave di questa settimana è non vergognarsi di non fare “di più”. Ogni giorno hai il potere di fare qualcosa di buono, se è piccolo. E tutte quelle piccole azioni si accumuleranno, se glielo permetterai.

Nonostante le delusioni che ho dovuto affrontare negli ultimi anni, nonostante le tante lamentele che ho vissuto, una piccola parte di voi spera che se la situazione veramente È diventato abbastanza buio, quelli al potere sarebbero finalmente intervenuti e avrebbero aiutato. Ma anche quell’illusione ora è stata infranta. C’è tristezza e rabbia questa settimana nel ricordarti che ci sono persone forti che possono combattere per te ma non lo faranno. Invece di quella vecchia speranza, ne troverai una nuova – e la comprensione che quando nessun altro si fa avanti, puoi ancora combattere per la tua comunità e anche loro combatteranno per te.

Anche la tristezza più profonda è facile da sopportare quando sai di non essere solo in essa. La preoccupazione più ansiosa nel petto per il futuro è minore quando sai che avrai amici al tuo fianco per affrontarlo. Non sarai in grado di riparare il mondo intero, ma tu Può Migliora le cose questa settimana costruendo una comunità. Crea nuove connessioni, ripara relazioni tese. Impegnarsi a rendere la vita dell’altro più dolce oggi. L’amore non è così Tutto Questo è importante, ma non possiamo farne a meno.

Sai che – almeno in teoria – le cose potrebbero essere diverse: non c’è alcuna ragione intrinseca per cui la società non possa essere più libera, più generosa e meno violenta, e non esiste un piano cosmico che dica che non possiamo scegliere un altro modo di vita. In pratica, è facile convincersi che queste alternative esistono solo nel regno della fantasia e non della realtà. Questa settimana scoprirai che non devi impegnarti in un sogno: puoi anche agire come se fosse possibile un mondo migliore. E ogni volta che scegli di infrangere regole ingiuste o restrittive, stai gettando le basi per la nuova esistenza che desideri.

Questa settimana potresti preoccuparti di essere improvvisamente invisibile. A nessuno importa dei tuoi appunti taglienti e dei tuoi pensieri utili o nota i contributi vitali che dai costantemente alla tua comunità. Puoi alzare la voce e chiedere di essere visto, ma hai anche altre opzioni. Considera i vantaggi di fare il tuo lavoro per lui, almeno per un po’. Questa è un’opportunità per fare grandi passi avanti senza la pressione delle aspettative altrui o il rischio di una sovraesposizione. Fidati che, alla fine, verrai riconosciuto nel modo in cui desideri.

Sei un pensatore strategico per natura: abile nel leggere una stanza, pianificare alcuni passi avanti e manovrare attraverso i problemi più difficili. Ma ci sono circostanze nella vita che richiedono invece una determinazione semplice e persistente. Forse questo tipo di lavoro ti sarà meno utile, ma ciò non lo rende meno importante. Questa settimana, l’importante è aspettare. Continua a lavorare e resta fedele alla tua umanità, alle tue persone e ai tuoi principi. Non è necessario essere intelligenti o analizzare la tua strada attraverso questo. Per ora basta continuare a farsi vedere.

Hai un coraggio incredibile. Potresti correre un rischio sorprendentemente bello affinché gli altri facciano la cosa giusta di fronte alla resistenza o addirittura al pericolo. Per realizzare il tuo pieno potenziale qui, però, devi esercitarti. Il coraggio è come un muscolo: si atrofizza se non lo usi mai. Quindi il tuo compito questa settimana è prenderti cura dei tuoi nervi e mantenerli in buona forma. Ogni piccola opportunità che cogli, ogni volta che ti distingui, ti assicuri di rimanere forte, basato sui principi e pronto ad agire quando il mondo ti chiede di fare di più.

In questo momento, è allettante seppellirsi al lavoro. Che sia retribuito o volontario, l’obiettivo è lo stesso: riempire le tue giornate in modo da non avere il tempo di guadare panico, incertezza o emozioni angoscianti. E c’è qualcosa da dire per dirigere i tuoi sentimenti in un’azione significativa e tangibile. Questa settimana, è importante non impegnarsi troppo. Assumersi troppi obblighi ti mette sulla strada dell’esaurimento e non ti aiuterà o qualsiasi altra persona. La procedura è necessaria, ma assicurati che stia procedendo a un ritmo sostenibile.

Quando pensi alla catastrofe in corso in cui viviamo, non vedi spazio né giustificazione per essere qualcosa di meno che eroico. Desideri ardentemente un senso di scopo speciale, grandi gesti e azioni; È quasi insopportabile continuare a essere confuso dalle sciocchezze della vita quotidiana. Ma ciò di cui il mondo ha bisogno da te questa settimana non è inseguire qualcosa di “migliore” della vita di una persona normale. Invece, tutti i giorni Il tuo grande compito in questo momento. Ha valore scoprire come vivere accanto agli altri con coraggio e amore, sfidando l’avidità e la crudeltà.

Sei stato stressato e incerto sul tuo posto nel mondo ultimamente, ed è stato solo peggiorato da molti Le persone – forse nella tua vita così come sui social media e le notizie – stanno lavorando per convincerti che sei impotente. Dicono che tutto ciò che puoi fare è aspettare per chiedere la salvezza e che la linea d’azione più saggia a tua disposizione è chiedere educatamente un trattamento migliore. Ma ovviamente si sbagliano, ed è tuo compito questa settimana ricordarlo. Non hai bisogno del permesso per prenderti cura della tua comunità e migliorare la vita degli altri. Hai già tutta la potenza di cui hai bisogno.

