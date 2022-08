Ottieni sospensione palla per palla India vs Indie occidentali, Indie occidentali vs India Serie T20I, 5a serie T20I

10:30 interessante. Jason Holder prende la nuova palla. Con mia delusione, Sansone non ha aperto. Sono Ishan Kishan e Shreyas Iyer. Giocatori e arbitri delle Indie occidentali hanno guidato. Non posso mai ribadirlo abbastanza: le vite dei neri contano

10:20 Grazie al suo letto. Ciao gente. Come stai’? Dieci minuti per andare all’inizio. Emozionato nel vedere Sanju Samson sbloccare i ruoli.

Nandagopal: “È incoraggiante vedere Ishan e Kuldeep giocare. Nessuno dei due può essere a bordo per l’Australia, ma sono un vero talento che dovrebbe far parte dei piani a lungo termine”

Aghai: “Una grande selezione di squadre da parte dell’India, per dare una chance a tutti quelli che non hanno giocato”. – Avere incubi dai giorni di cricket della mia squadra di casa durante i giorni di scuola. Hai avuto una possibilità solo dopo aver eliminato la nostra parte. Basta con le battute, ecco Sid Monga adesso per le sue prime dieci somme.

Kumar: “È davvero un peccato che Rohit non abbia mostrato alcuna intenzione di portare Harshall nella squadra”. – Harshall si è recato nelle Indie occidentali e negli Stati Uniti, ma ha dovuto affrontare un infortunio. Punti interrogativi anche sulla sua disponibilità in Coppa d’Asia. Il rapporto completo è qui.

Shrivathsa: “Spero che Kuldeep colga l’occasione e si comporti bene. Potrebbe essere una delle sue ultime possibilità”

Pratesh: “L’India ha tutti i tipi di giri che il gioco offre nel gioco di oggi”

Undicesima India: Kishan, Samson, Shreyas, Hardik, Hoda, DK, Aksar, Afsh, Kuldeep, Bishnoi, Arshdeep.

Undicesima Indie occidentali: Buran (c), Powell, Brooks, Paul, Thomas (Week), Drax, McCoy, Walsh, Hetmer, Holder, Smith (attenzione: non in ordine, ma secondo il foglio della squadra)

Virat: “Questa partita potrebbe essere l’ultima occasione per Shreyas Iyer di dimostrare la sua forza, soprattutto contro una palla corta..”

10:00 Lancia il tempo, Hardik e Boran nel mezzo. L’India vince alla lotteria, prima i pipistrelli.

Hardick: “Il battito diventa più lento nel secondo tempo. Non ci sembra di giocare a Miami ma in alcune città indiane. È bello venire all’estero e avere quel supporto. (Il gol in finale) Abbiamo parlato con i ragazzi che qualunque cosa accada, abbiamo fissato degli standard per una squadra. Il cricket indiano così l’intensità e il comportamento rimangono gli stessi. Quattro cambiamenti: tutti a riposo, Rohit, Rishabh, Bhuveneshwar e Suryakumar escono”.

Burano: “Volevo che colpisse per primo, ma va bene. Devi legarli e cercare di inseguirlo. Quattro cambi: Myers, King, Joseph, Hussein non giocheranno. Brooks, Walsh, Smith e Paul sono lì. Per noi , dobbiamo essere migliori come squadra, ridurre gli errori e migliorare.” (Walsh Jr, perché è stato escluso finora?) Sentivamo che St Kitts era un posto piccolo. È bello avere lui e Akeal nella squadra, quindi possiamo usare entrambe le opzioni di rotazione quando necessario.”

Rahul Oak: “Sembra che Hardek sia fuori per l’eiaculazione”. — Subito.

Gitto: “Archideep dovrebbe essere sul volo per l’Australia!!!” — hai ragione. All’inizio ho sentito che il sarto del braccio sinistro è ottimo per la versatilità ma fa un taglio anche nelle abilità! La pressione è su Deepak Shahar, Avish Khan e forse anche Bhoveneshwar Kumar. Reckon Bumrah e Harshal Patel sono sicuri del viaggio di seguito. Ci sarà anche il nome di Shami.

Naveen: “McCoy è chiaramente il mio giocatore di spicco del campo WI in questa serie. Dal campo indiano direi SKY, Arshdeep e Pant in quest’ordine”.

Nilesh Garg: “Sreshth, non credo che l’amministrazione indiana stia considerando Shami nello schema delle cose per t20WC.”

9:55 Solo cinque minuti per eiaculare. È davvero interessante che la maggior parte dei miei commenti riguardi i commenti sulla finale femminile che uscirà più tardi oggi. L’oro nel CWG potrebbe cambiare il volto del cricket femminile in India? Harmanpreet Kaur ci crede con tutto il cuore. Torna al lavoro degli uomini, Ecco una domanda per voi fan Parlami di un giocatore dell’India e delle Indie occidentali che ti ha impressionato di più in queste partite con la palla bianca?

9:50 Mahesh: Qualche parola dal mondo meteorologico? – Non ho un filo diretto con loro, ma ho una persona amichevole vicino a terra che mi dice che c’è il sole. Oggi è prevista pioggia, ma non durante il gioco, solo nel tardo pomeriggio. Speriamo che la previsione sia corretta.

Hrishi: “Speriamo di ottenere dei risultati oggi. Adoro guardare questi ragazzi giocare” – se non trovi il cricket qui, c’è sempre una finale CWG in poco più di due ore in cui l’India gioca con l’Australia per l’oro. Ecco il bollettino edilizio per quella competizione a Birmingham.

Meno di 30 minuti per lanciare, quindi facciamo girare la palla sulla copertura del cricket di ESPNcricinfo. La gara di ieri Si è rivelato un affare unilaterale con ciascuno dei primi cinque indiani che ha preso un buon colpo nel mezzo e poi entrambi i giocatori di bowling dell’unità che hanno fatto l’audizione per l’unità di bowling dappertutto. Per quanto riguarda le Indie occidentali, sembrava che stessero ricadendo in quel tipo di percosse che il loro capitano, Nicholas Buran, non voleva. È stato anche un cambio di fortuna per due giocatori di bowling che sono stati al microscopio attraverso la serie: Obed McCoy – che ha guadagnato sei contro nel suo secondo T20I – sabato ha segnato 66 in quattro overs, mentre Avish Khan lo ha impressionato. 2 per 17 ha stabilito il rally della vittoria dell’India. Questa è la nostra analisi degli sforzi di Avesh (E non dimenticare di ascoltare cosa ha detto nel video incluso su come l’allenatore di condizionamento mentale Paddy Upton lo ha aiutato.)

Shashikant: “Prima dell’inizio della partita, una domanda? Se SKY ha cementato lo slot di apertura. O è temporaneo fino al rapporto di Kuala Lumpur” – c’è da pensare che sia temporaneo.

Aten: “Aspettando un volo per Istanbul da Norimberga. Il volo è in ritardo di 3 ore. Il lato positivo? Vedo l’inizio della partita:-“

9:30 DEL MATTINO La serie potrebbe essere sigillata, ma con il quadro generale (AKA la Coppa del Mondo T20) a soli due mesi di distanza, anche la gomma morta si rivela un successo. Ancora una volta, siamo in Florida non necessariamente pieni di sole nella finale del Tour of the Americas dell’India. Shrishth Shah è qui e il signor Munja sarà presto con noi.