Ottieni un PC da gioco Alienware Aurora R16 RTX 4090 completamente attrezzato all’incredibile prezzo di $ 2.520

Se stai cercando un PC premium, sicuramente non vorrai perderti questo affare. Dell attualmente offre Alienware Aurora R16 PC da gioco GeForce RTX 4090 al prezzo incredibile di $ 2.519,99 dopo uno sconto immediato di $ 900 e un codice coupon di sconto extra del 10%”Risparmia 10“Questo potrebbe essere il miglior affare che abbiamo mai visto su un PC da gioco RTX 4090. L’RTX 4090 è la scheda grafica più potente mai disponibile sul mercato e se volessi acquistare una scheda autonoma ti costerebbe oltre $ 1.600 è chiaramente un PC. Giocherà a qualsiasi gioco tu voglia in 4K con impostazioni ultra.

PC da gioco Alienware Aurora R16 RTX 4090, a partire da $ 2.520

PC da gioco Alienware Aurora R16 Intel Core i9-14900KF RTX 4090 raffreddato a liquido con 32 GB di RAM e SSD da 2 TB 6

L’Alienware Aurora R16 è dotato di un processore Intel Core i9-14900KF, GPU GeForce RTX 4090, RAM DDR5-5600MHz da 32 GB e spazio di archiviazione SSD NVMe da 2 TB. La CPU i9-14900KF ha una frequenza massima di 6 GHz con 24 core, 32 thread e 36 MB di cache. Questo è il chipset di fascia più alta di Intel, quindi è ottimo per i giochi e altro ancora. È raffreddato da un potente sistema di raffreddamento a liquido multiuso da 240 mm e alimentato da un alimentatore 80PLUS Platinum da 1000 W ad alta efficienza energetica.

Parlando di chassis, l’R16 è l’ultimo chassis da gioco Alienware Aurora e rappresenta il più grande allontanamento dal design iconico di Alienware da anni. L’R16 è più piccolo del 40% rispetto alle versioni precedenti ma ha una migliore gestione termica. Presenta un design del flusso d’aria semplice ma collaudato; L’aria viene aspirata attraverso le prese d’aria laterali sopra l’area della GPU, nonché una ventola posteriore da 120 mm che aspira l’aria e un dispositivo di raffreddamento a liquido multiuso da 240 mm che espelle l’aria attraverso la parte superiore. Un vantaggio collaterale è che la GPU viene alimentata con aria fresca dall’esterno invece di ricircolare aria calda interna.

L’RTX 4090 è considerata la scheda grafica più potente sul mercato. Nessun’altra scheda grafica, sia NVIDIA che AMD, si avvicina ad essa. Per fare un confronto, l’RTX 4090 è circa il 110% più veloce nei giochi 4K rispetto alla già impressionante RTX 3080. È circa il 60% più veloce della scheda precedente, la RTX 3090 Ti. E se ancora non sei convinto, dai un’occhiata alla nostra recensione dell’RTX 4090 FE. La 4090 è anche la scheda preferita dai consumatori per applicazioni come l’apprendimento automatico o le applicazioni di generazione di immagini AI come Stable Diffusion.

Perché scegliere un PC da gioco Dell o Alienware?

Non tutti sono il tipo di persona a cui piace fare le cose da soli, e al giorno d’oggi i PC da gioco non sono molto più costosi che costruirseli da soli. Infatti, a seconda della domanda per alcuni componenti come la GPU, potrebbe essere più economico. Alienware Aurora R16 è una delle nostre scelte per i migliori PC da gioco del 2024. I laptop e desktop da gioco Alienware offrono una straordinaria gamma di opzioni, tutte racchiuse in uno chassis personalizzato che è piacevole da vedere e facile da spendere. Gli ultimi PC da gioco Alienware hanno prestazioni di raffreddamento notevolmente migliorate, soprattutto se abbinati a una soluzione di raffreddamento a liquido. I laptop da gioco Alienware sono stati riprogettati negli ultimi anni per essere più sottili e leggeri pur offrendo la stessa enorme potenza sotto il cofano. Qualità costruttiva costante, inventario disponibile, vendite frequenti e un ottimo servizio clienti sono i motivi principali per cui Dell è in cima alla nostra lista di acquisti.

Cerchi altri PC da gioco? Verificare Offerte Dell Black Friday a luglio Con offerte su PC, laptop e monitor da gioco Alienware che sono effettivamente migliori di quelle che abbiamo visto durante il Prime Day.