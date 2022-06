“Our Flag Means Death” rinnovato per HBO Max. Stagione 2

L’equipaggio di Vengeance sta salpando di nuovo. serie comica”La nostra conoscenza significa morteÈ stato rinnovato per una seconda stagione. HBO Max annunciato. Questa notizia arriva quasi tre mesi dopo la fine della prima stagione dello show a marzo.

Scritto da David Jenkins, protagonista di “Our Science Means Death” Gara Darby E il Taika Waititi Come i veri pirati Steed Bonet e Ed Tic, meglio conosciuti come Barbanera. La serie segue Bonnet, un aristocratico inglese, mentre abbandona la sua famiglia nel tentativo di ritrovarsi un pirata, con il suo comportamento adorabile e adorabile che dimostra che si adatta a una vita criminale. Nel corso della prima stagione, ha collaborato con Ed e si sono innamorati inaspettatamente, solo fino alla fine della stagione con la separazione dei due ed Ed in lutto abbraccia il personaggio nero Barbanera.

La prima stagione di “Our Science Means Death” ha ricevuto recensioni generalmente positive dalla critica. Nella sua recensione, diverso Capo critico televisivo Caroline Framke Ha scritto Che “la cosa più interessante di ‘Our Science Means Death’ – se potrebbe anche deludere i fan sperando in qualcosa di ovviamente più ridicolo – diventa il modo in cui finisce per essere più delicatamente introspettivo che divertente in una caccia al tesoro comica”. Nel corso della sua prima stagione, lo spettacolo ha attirato una base di fan devoti ed è stato elogiato per la sua rappresentazione LGBTQ, poiché la storia descrive tre relazioni queer nel cast principale.

Oltre a Darby e Wattiti, Ewen Bremner, Joel Fry, Samson Cayo, Con O’Neill, Nathan Foad, Vico Ortiz, Christian Nairn, Matthew Maher, Jose Khan, David Fine, Nat Faxon e Samba Shot interpretano vari membri della troupe di La vendetta. Rory Kinnear interpreta anche il rivale d’infanzia di Stead, Nigel Badminton, e la prima stagione è interpretata da Leslie Jones, Fred Armisen, Kristen Schaal, Nick Kroll, Tim Heidecker e Will Arnett. Jenkins e Waititi sono i produttori esecutivi della serie con Garrett Bash e Dan Halstead.