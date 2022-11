Overwatch 2 annuncia il nuovo gioco Tank Hero, Ramattra

Blizzard ha rivelato il prossimo eroe che si unirà alla loro squadra, il leader del Settore Null, Ramattra.

Come disturbato dalla tradizione, Ramatra è il leader del Settore Nullo. Come Zenyatta, Ramatra è un monaco di Shambly che non vede più l’opzione di difendere pacificamente i diritti degli Omnics e ora ha preso una “angolazione pragmatica”, secondo il blog di Overwatch che annuncia la sua rivelazione.

“In origine una macchina da guerra”, scrive Ramatra, “Ramatra ha lanciato le sue munizioni in uno scudo per proteggere il suo popolo promuovendo pace e tranquillità”. “Tuttavia, la storia del Ramatra è la storia di difficoltà, traumi e una visione ingrandita della dura realtà dell’umanità”.

Overwatch 2 – Filmati cinematografici di Ramatra

Mentre Blizzard ha condiviso solo un trailer cinematografico che mostra lo sfondo e le origini di Ramatra, IGN ha fatto parte di una tavola rotonda informativa con il designer di eroi di Overwatch 2 Alec Dawson che ha rivelato che Ramatra avrà due skin tra cui i giocatori possono passare.

“Ha due forme. Ha la forma Omnic e la sua forma Nemesis. Parte dell’abilità che testiamo è quando passare da una forma all’altra. Poiché la forma Omnic, stai giocando a questo gioco di contrazione, stai proteggendo la tua squadra, un po’ nel raggio d’azione. E poi la forma nemica in cui stai accelerando i nemici. Attacchi proprio lì e hai questi pugni. “

Il Null Division Leader è in missione per creare un mondo migliore per Omnics… a qualunque costo. venendo a # Sorveglianza 2 Stagione 2, 6 dicembre. Ulteriori informazioni su Ramatra: https://t.co/knlwDbfQtk pic.twitter.com/jwnQTmluG2 – Overwatch (PlayOverwatch) 5 novembre 2022

Ramatra sarà il quarto nuovo eroe ad essere introdotto dal lancio di Overwatch 2 con Sojourn, Junker Queen e Kiriko. Secondo Blizzard, il team vuole rilasciare una nuova mappa o rilasciare un eroe nelle stagioni successive.

Overwatch 2 viene finalmente rilasciato, sostituendo completamente l’Overwatch originale anche se i giocatori stanno ancora aspettando la modalità PvE basata su combo.

Matt TM Kim è l’editore di notizie di IGN. Puoi raggiungerlo Incorpora il tweet.