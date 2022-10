Overwatch 2 blocca più della metà del roster per alcuni giocatori

immagine dello schermo : Activision Blizzard

rilascio turbolento di Monitorare 2 Adesso è una storia completa. Oggi, nel tentativo di affrontare le questioni relative a Torbjörn e Bastion, Blizzard ha annunciato che sarà Ritira completamente i personaggi da alcune modalità di gioco. Non preoccuparti se non li vedi, colui il quale parte prevista. Sebbene non si sappia per quanto tempo i personaggi siano inaccessibili, questa è presumibilmente una mossa per riparare gli infiniti finali di Bastion, insieme alla mancanza di capacità di raffreddamento di Torbjörn. In qualche modo, così facendo, Blizzard ha creato un problema completamente nuovo: un intero gruppo di personaggi che non sono più disponibili per alcuni giocatori.

Quando accedo da solo, come qualcuno che in precedenza aveva sbloccato l’intero elenco, ora ho 12 caratteri a cui non posso più accedere. Sono Doomfist, Sigma, Wrecking Ball, Ashe, Echo, Mei, Sombra, Symmetra, Torbjörn, Zenyatta, Kiriko, Baptiste e Brigitte. Il riavvio del gioco non ha aiutato a sbloccare i personaggi né la PS5 si è riavviata. I personaggi hanno semplicemente mantenuto la piccola icona del lucchetto, anche se stavo giocando con alcuni di questi personaggi inaccessibili oggi. Guardando i social media, non sono solo su questo argomento: Ci sono molte persone confuse Non sapendo cosa sta succedendo in questo momento, gridano a Blizzard di annullarlo.

“Cosa sta succedendo a Blizzard in questo momento???” Uno dei giocatori ha twittato, commentando la loro impossibilità di accedere al loro elenco completo. “Non riesco a far funzionare quasi nessuno dei miei dispositivi principali”, ha detto un altro con il problema del menu.

Questo arriva dopo una settimana di altri enormi problemi, che I giocatori non possono assolutamente accedere al giocoHanno avuto un problema con la migrazione dei loro account dal primo Nota e guardaE il Non è possibile utilizzare telefoni prepagatiStranamente, ha sofferto Problema tecnico per cui la chat può in qualche modo acquistare cose dal negozio. Sebbene tutti questi problemi siano stati risolti o migliorati, i giocatori continuano a scoprire altri bug o risorse incomplete. Tutto questo ha lasciato l’impressione che Monitorare 2 Sembra più un giocattolo ad accesso anticipato che un prodotto finito completo. E con lo sviluppatore che deve tirare fuori interi personaggi e finire per crackare l’intero gioco nel processo, diventa difficile discutere in difesa di Monitorare 2 Anche se è divertente da giocare.

KotakuHo contattato Blizzard per chiedere informazioni su questo enorme bug. A quanto pare, questa non è la prima volta che ad alcuni giocatori viene negato l’accesso ai personaggi dal lancio, ma il problema sembra essere più diffuso di prima. Secondo i giocatori che hanno riscontrato il bug prima di oggi, ci è voluto circa un giorno per risolverlo.

Correzione 10/10/2022 20:38 ET: Questo post in precedenza menzionava che era più della metà dell’elenco, quando è 12 su 34.