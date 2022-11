Overwatch 2 richiede nuovamente il tuo numero di telefono

Se sei soddisfatto, Blizzard ha in gran parte eliminato il requisito SMS Protect, che è un modo per limitare la creazione di software gratuito Monitoraggio 2 Account di attori potenzialmente cattivi, mi dispiace deluderti ma è tornato. Sì, ha annunciato l’editore Articolo del blog aggiornato SMS Protect è stato riattivato, il che significa che, indipendentemente dal fatto che tu abbia un telefono cellulare prepagato, presto dovrai collegare un numero di telefono al tuo account Battle.net per poter giocare Monitoraggio 2.

Monitoraggio 2 Un po’ allo sbando dal suo debutto il 4 ottobre. Le mappe sono state rimosse. I server erano Inondato al momento del lancio, rendendo il gioco in gran parte ingiocabile. un Un terzo della lista è chiuso E alcuni eroi, come roccaforte E il miin modo che Blizzard possa risolvere i problemi con i propri gruppi.

Monitoraggio 2 Lo stava attraversando e il requisito del numero di protezione SMS era un’altra spina nel fianco dei giocatori. dicevano alcuni Kotaku Questa è una bella sensazione “Sono puniti per essere poveri.” Perché SMS Protect non consentiva i numeri prepagati, impedendo di fatto alle persone con basso reddito di giocare a questo sparatutto gratuito. Dopo aver reagito rapidamente a questo controverso requisito, Blizzard ha ritirato la decisione, affermando che le persone con un account Battle.net connesso “non dovranno fornire un numero di telefono per giocare”. Monitoraggio 2.

Leggi di più: Monitoraggio 2Requisito telefonico: “È come essere puniti per essere poveri” [Update: Gone For Most]

Bene, Blizzard ha cambiato di nuovo idea. In un post sul blog aggiornato il 17 novembre, l’editore ha affermato che SMS Protect for Monitoraggio 2 Di ritorno.

“A partire da oggi, stiamo espandendo la portata globale di SMS Protect ai telefoni prepagati”, ha scritto Blizzard nell’aggiornamento del post sul blog. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a più giocatori Monitoraggio 2 Pur continuando il nostro impegno a combattere comportamenti dirompenti e proteggere l’integrità dell’esperienza del giocatore. L’implementazione completa di questo aggiornamento potrebbe richiedere diverse ore e non vediamo l’ora di vederti nel gioco! “

Mentre Blizzard ha affermato nel suo post sul blog aggiornato il 17 novembre che SMS Protect apparirà tra “diverse ore”, mi è stato solo chiesto di aggiungere un numero di telefono al mio account Battle.net appena creato. Pertanto, credo che questo requisito sia stato attivato prima di quanto previsto dalla società. sorprendente.

Allo stesso tempo, Blizzard ha annunciato il ritorno di SMS Protect, Monitoraggio 2Nuovo produttore esecutivo Jared Noyce Post di blog separato Informazioni sugli aggiornamenti del gioco. Questi includono l’ottimizzazione del sistema di progressione in modo da “sentirti bene con il tuo tempo nel gioco”, migliorare i tempi di attesa in modo che siano “più accurati dell’interfaccia utente”, regolare il matchmaking per “definire meglio il livello di abilità e la divisione di un giocatore” e rendere modifiche al bilanciamento degli eroi commisurate allo stato attuale del gioco.

Ci sono anche prove in cantiere per il passaggio di battaglia, quindi le ricompense sembrano più gratificanti e meno difficili, ma quegli aggiornamenti “potrebbero richiedere più tempo per l’installazione”, ha affermato Noyce.

“Nota veloce: condividere i piani prima che siano finiti è rischioso”, ha scritto Noyce nel post sul blog. Sviluppo in un gioco dal vivo come Monitoraggio 2 Richiede una manipolazione costante dei bisogni urgenti del giocatore, delle ambizioni a lungo termine e dei problemi reali. È più facile e sicuro parlare del lavoro una volta che è stato completato e pronto per la consegna. Tuttavia, penso che condividere i nostri pensieri in anticipo sia la cosa giusta da fare, in modo da poter creare un dialogo migliore tra il team di sviluppo e la comunità. Continuate a darci il vostro feedback: lo leggiamo, ci ispiriamo e lo usiamo nei nostri piani di sviluppo. In definitiva, ne abbiamo bisogno per assicurarci di costruire un gioco che vuoi continuare a giocare per gli anni a venire”.

Bufera di neve, Che è noto per la sua cultura tossica sul posto di lavoroannunciato Monitoraggio 2La stagione 2 inizierà il 6 dicembre. Questo set di contenuti includerà una nuova mappa, un altro passaggio di battaglia e L’eroe dei carri armati Ramatra, che può essere sbloccato dopo aver raggiunto il livello 55 nel Battle Pass. il problema.