Overwatch 2 va offline giovedì sera quando Blizzard avvia le correzioni

Blizzard Entertainment ha detto che ci vuole Monitorare 2 Offline giovedì sera nel tentativo di apportare correzioni al gioco, che è stato lanciato in Condizione praticamente ingiocabile martedì E da allora è stato roccioso. Giovedì, attraverso due finestre separate, Nota e guarda 2 I server saranno inattivi mentre vengono applicate correzioni di bug e aggiornamenti del database.

Ecco il programma dei tempi di inattività previsti di Blizzard per Monitorare 2per me Pubblica nei forum ufficiali degli sviluppatori:

15:00 – 16:00 PDT: i server saranno inattivi mentre viene implementata una correzione per risolvere alcuni bug relativi all’integrazione dell’account, all’accesso e alla prima esperienza utente. I giocatori non potranno accedere ai server durante questo periodo. 18:00 – 21:00 PDT (circa): Stiamo apportando importanti aggiornamenti ai nostri database per elaborare le code dei giocatori. I giocatori non potranno accedere ai server durante questo periodo.

Blizzard ha affermato che i giocatori PC potrebbero aver bisogno di un aggiornamento Monitorare 2 Il cliente deve affrontare “rapporti di arresti anomali e problemi di schermo nero”.

Monitorare 2 Martedì è stato rilasciato Come un importante aggiornamento del gioco originale, ma con lunghe code per entrare nei giochi, disconnessioni frequenti e progressi che non tengono i giocatori bagnati il ​​primo giorno. Oltre ai principali problemi di disconnessione del server e al database dei giocatori, Blizzard ha affermato che un attacco DDoS ai suoi server ha influito sulla connettività e sui problemi di avvio dei giocatori dai giochi. Bufera di neve Ci scusiamo per i problemi di gioco nell’aggiornamento di mercoledì seraper dire ai giocatori che sta risolvendo una serie di bug e problemi di prestazioni.