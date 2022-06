Ozzy Osbourne è stato dimesso dall’ospedale

Mamma, sta tornando a casa!

Ozzy Osbourne è stato dimesso da un ospedale di Los Angeles martedì, un giorno dopo essere stato sottoposto a un intenso intervento chirurgico per rimuovere e riallineare i perni nel collo e nella schiena.

Osborne, 73 anni, si è alzato in piedi e ha guidato una Range Rover nera sotto la guida di uno staff ospedaliero, filmati esclusivi ottenuti dagli spettacoli di Page Six.

L’ex capo dei Black Sabbath indossava una maglietta nera, jeans neri e una maschera blu e se ne andò con sua moglie, Sharon Osbourne.

Ozzy ha subito lesioni al collo a causa di un incidente in quad nel 2003. L’autunno del 2019 ha esacerbato la malattia e ha richiesto l’inserimento di 15 viti nella sua schiena.

“Sto solo aspettando un altro intervento chirurgico al collo”, L’icona metallica ha detto a Classic Rock L’ultimo mese della procedura non specificata.

Ozzy aiuta un operatore sanitario a lasciare l’ospedale. lo sfondo

Sharon Osbourne aiuta Ozzy con la sua macchina dopo l’intervento chirurgico. lo sfondo

“Non riesco a camminare correttamente in questi giorni. Faccio terapia fisica ogni mattina. Sto un po’ meglio, ma non tanto quanto vorrei tornare in strada”.

Il clan Osborne era preoccupato per la serietà Lunedì fai un “cambio di vita”in cui Sharon ha detto a un intervistatore televisivo: “Definirà davvero il resto della sua vita”.

Martedì, C’erano notizie più brillanti A proposito delle condizioni del principe delle tenebre, Sharon ha anche detto ai follower dei social media che sta “bene e sulla strada per la guarigione”.

“La nostra famiglia vorrebbe esprimere così tanta gratitudine per l’enorme quantità di amore e supporto che ha portato all’operazione di Ozzy”, ha scritto su Twitter.

“Il tuo amore significa il mondo per lui.”

Ozzy lascia l’ospedale dopo l’intervento chirurgico. lo sfondo

Kelly Osbourne e Sharon Osbourne arrivano all’ospedale dove Ozzy ha subito un intervento chirurgico alla colonna vertebrale lunedì mattina. lo sfondo

Una fonte vicina alla famiglia ha detto a Page Six che ci sarà un “periodo di recupero prolungato” dopo l’operazione, e un’infermiera sarà chiamata a prendersi cura del cantante di “No More Tears”, anche lui Soffre di morbo di Parkinson.

“Ozzi ha 73 anni e qualsiasi tipo di intervento chirurgico quando invecchia è difficile”, ha detto la fonte.

Ozzy e Sharon festeggeranno il loro 40° anniversario di matrimonio il 4 luglio.