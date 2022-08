Padres ha dato a Josh Hader una “piccola pausa” dal ruolo di chiusura dopo il recente tracollo

Dopo la sua ultima rottura venerdì sera, Josh Hader è stato rimosso come San Diego Padres Più vicino, il manager Bob Melvin ha detto ai giornalisti sabato, Secondo L’Atletico. Melvin ha detto che stanno dando una “piccola pausa” ad Hader e per ora utilizzerà un comitato più stretto.

San Diego ha perso l’ultimo posto a Washington venerdì (ERA 6, SD 3) Dopo essere entrato nel nono round del tie match, non è riuscito a ritirarsi dal colpire. Ha emesso una passeggiata iniziale, lanciando un fallo su un collezionista sulla collina per consentire al semaforo verde di correre per segnare, quindi mandando Homer da due punti al rookie Alex Cole.

“Ci sarà sempre un ostacolo in questo gioco che devi superare”, Hader ha detto a MLB.com dopo la perdita. “Questa è una delle cose in questo momento – questo ostacolo ovviamente colpisce un po’ più duramente della maggior parte – ma è per questo che stiamo giocando a questo gioco. Hai due opzioni. Puoi cedere e balzare, oppure puoi capire per ottenere esci e vai avanti”.

Hader era sulla collina quando ha segnato vittorie in ciascuna delle sue ultime tre partite e ha concesso sei punti in soli 3 e 1/3 inning con Padres. Le sue lotte risalgono ben oltre la scadenza commerciale, Tuttavia. Hader ha concesso 19 round e 34 titolari negli ultimi 12 2/3 round risalenti al 1 luglio, di cui sei da Homer.

Con Hader fuori dal ruolo di chiusura, il personaggio di Padres si basa principalmente sulla destra Luis Garcia e Robert Suarez, e sulla sinistra Adrien Morragon, nel nono inning. Anche Nick Martinez, che è stato fonte di ispirazione da quando è passato ai ruoli di soccorso alcune settimane fa, può ottenere opportunità di risparmio.

Acquisito da Milwaukee Brewers per Four Deadline PlayersHader è stato un All-Star in questa stagione e ha meritatamente guadagnato un’ERA di 1,09 con 41 strike in 24 inning da 2/3 a luglio. La squadra di Padres potrà mantenere Hader come giocatore idoneo ad arbitrare la prossima stagione. Non è affitto.

Sul 66-56, Padres sabato entra in una partita per il terzo e ultimo posto nella National League. San Diego 6-10 dalla scadenza degli scambi e 25-32 nelle ultime 57 partite.