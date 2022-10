Padres ha vinto NLDS 3 2022

Sorprendentemente, i Padre si ritrovano al controllo dell’NLDS. Nella storia della serie post-stagione al meglio delle cinque, le squadre in vantaggio per 2-1 hanno vinto la serie 67 su 93 volte (72%). Nella Division Series nell’attuale formato 2-2-1, le squadre sono avanti 2-1 e giocano Gara 4 sui campi di casa 21 delle 26 volte (81%). In 15 di questi casi, la serie si è conclusa in Game 4.