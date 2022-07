Pant raggiunge il secolo e aggiunge Jadeja 83 mentre l’India combatte per raggiungere 338-7 ai ceppi contro l’Inghilterra

Rishabh Pant era un difensore del Bazball molto prima che Brendon McCullum inventasse il concetto, e questo moderno battitore di prova ha dato all’Inghilterra un assaggio della propria medicina con un’emozionante esibizione di battuta il primo giorno dell’ultimo test riorganizzato.

Questo è stato ancora una volta il miglior test di cricket ad alto numero di ottani quando Pant ha salvato l’India da una situazione precaria e si è assicurata che continuassero da dove avevano interrotto contro l’Inghilterra la scorsa stagione prima di tornare improvvisamente a casa prima del test finale di una serie che guidavano ancora 2-1 .

Oltre a Pant in una posizione record di 222 per il sesto wicket che è arrivato con solo 38,3 sopravvalutato e ha capovolto quel test, questo test capovolto spesso nel corso degli anni è stato una spina nel fianco della squadra inglese a Ravindra Jadeja.

L’India ha reagito fino a 338-7 ai ceppi il primo giorno del test riorganizzato a Edgbaston

Bant ha raggiunto il suo terzo secolo contro l’Inghilterra con solo 89 palloni, i più veloci nella storia di Edgbaston, prima di morire cercando di distruggere Joe Root a Birmingham mentre Jadeja era ancora lì a 83 anni quando Ben Stokes e la sua squadra sono finalmente arrivati ​​alle montagne russe. Fine.

È chiaro che l’Inghilterra non è l’unica a provare a rimodellare il cricket di prova. Proprio come Jonny Bairstow ha realizzato uno straordinario duecento negli ultimi due test, Pant ha ora prodotto un’incredibile dimostrazione dell’abilità controllata e aggressiva del playbook Twenty20.

Solo quando Root lo sorprese mentre cercava di distruggerne di nuovo sei di fila, la Pant Gallery terminò e l’Inghilterra riuscì a riprendere il controllo.

L’India ha concluso una giornata mozzafiato a 338 per sette dei soli 73, con il tutto esaurito Edgbaston vivace con intrattenimento eccezionale nonostante una pausa di quasi due ore per la pioggia.

In che modo l’India aveva bisogno di un pantalone? Per l’Inghilterra, in cima a un’onda gigantesca dopo la sconfitta per 3-0 contro la Nuova Zelanda, ha fatto l’inizio perfetto una volta che lo Stokes ha sfidato di nuovo il pensiero convenzionale lanciando per primo.

Stokes non pensava che ce ne sarebbe stato abbastanza a Edgbaston e nelle circostanze per rallegrare i suoi sarti.

Invece, era più che l’Inghilterra, proprio come le loro controparti di un giorno, ora preferisce inseguire alla ricerca della vittoria, come hanno già fatto in questa stagione a Lords, Trent Bridge e Headingley. Vedono che non c’è obiettivo più grande di quello che possono raggiungere e non è difficile per loro raggiungerlo.

È sembrato un grande colpo quando Jimmy Anderson è tornato con la palla nuova dopo aver perso la vittoria di Heddingley la scorsa settimana, facendo due tagli iniziali prima che lo spotter estivo dell’Inghilterra Matthew Potts facesse altri due tagli, incluso il cuoio capelluto chiave di Virat Kohli, dopo l’intervallo. .

Pant ha rotto sei quattro e sei uno del rotore inglese Jack Leach per cambiare lo slancio

Che introduzione al test dei robot di cricket. Ha preso 14 wicket contro la Nuova Zelanda, incluso il cuoio capelluto di Kane Williamson tre volte, e ora ha aggiunto un altro nome importante quando Kohli si è lanciato nei suoi monconi nel tentativo di far cadere la palla su 11. L’ex capitano dell’India ha aspettato a lungo per un secolo internazionale che risale a fine 2019.

Quando Anderson ha ottenuto il movimento e rimbalzando sul ponte piatto di Edgbaston, Shreyas Iyer con l’aiuto di Sam Billings ha affermato che l’India 98 era per cinque e sembrava che la New England Gold Race sarebbe andata avanti.

Pant aveva altre idee. Edgbaston era al riparo dalle nuvole e i riflettori erano accesi con l’India sotto assedio, ma come ha reagito questo talento al botteghino? Eliminando Anderson dall’inizio e facendosi prendere dal pericolo rappresentato dall’Inghilterra.

Il divertimento in erba dell’India avrebbe potuto facilmente essere spazzato via quando Jadeja ha battuto Stuart Broad basso per scivolare su un cinque poiché Root non era sicuro di aver catturato la presa in modo pulito.

Gli speed bowler Matt Potts (a destra) e James Anderson hanno preso tutti e cinque i wicket tra di loro

L’incertezza in Inghilterra ha contribuito a un segnale debole per non lasciare Alim Dar, ma prove televisive inconcludenti suggeriscono che potrebbe essere appena esaurito. Il terzo arbitro, Marie Erasmus, non ha avuto altra scelta che restare con la decisione in campo.

Come l’India ha beneficiato di una chiara fetta di buona fortuna. Jack Leach sa tutto sulla lama fulminea dei pantaloni dopo averlo inseguito con uno stile straordinario a Chennai 18 mesi fa, e ora la sua nuova fiducia nel filatore sinistro è stata sottoposta a un attento esame.

Pant è andato mezzo secolo con i suoi primi sei su Leach e ha attaccato tradizionalmente fino a quando non sembrava che si stesse pizzicando il tendine del ginocchio sinistro a 65. Solo allora è diventato funky di tanto in tanto, cercando di invertire completamente lo scoop di Anderson.

Il portiere dell’India ha colpito i suoi 26 palloni del secolo più velocemente del precedente Kevin Petersen in campo, contro lo Sri Lanka nel 2006, e l’Inghilterra ha iniziato a sentirsi male, in particolare quando è uscita 22 volte, incluse quattro interruzioni del nono Leach.

Anderson (a destra), che è stato convocato dopo essersi ripreso da un infortunio, ha preso il suo posto di apertura con Chopman Gill

Nessuno era più duro del capitano d’Inghilterra. Stokes aveva insistito prima di questo test di non essersi piegato di proposito nei primi round a Headingley la scorsa settimana, inviando solo quattro over nel secondo round, perché voleva spingere il suo attacco.

Ora ha lanciato 10 over ma non ha avuto problemi con la palla che era una caratteristica del suo bowling, poiché ieri ne ha superati 10 da solo e alla fine ha tolto il wicket di Shardul Thakur dall’ottava palla in una palla particolarmente disordinata.

Le personalità del bowling inglesi erano quasi ferite alla fine come lo erano con la Nuova Zelanda durante la loro serie di vittorie consecutive, Leach è salito di quasi otto anni e Potts quasi cinque, anche se ancora una volta impressionante prima che i pantaloni lo prendessero.

Grazie al Pant a Test che avrebbe dovuto svolgersi a Manchester lo scorso settembre, è in buona forma. Al cricket di prova è stata somministrata un’altra dose di adrenalina.

Zack Crowley (a sinistra) ha poi bombardato un’opportunità sulla seconda scivolata, non riuscendo a catturare il limite di Hanuma Vihari