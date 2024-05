Parigi apre un gigantesco bacino di stoccaggio dell’acqua per pulire la Senna per il nuoto olimpico

PARIGI (AP) – I funzionari francesi hanno inaugurato giovedì un Enorme bacino di stoccaggio dell'acqua Lo scopo è quello di aiutare a ripulire la Senna, che sarà la sede di una maratona di nuoto Giochi di Parigi e la tappa di nuoto del triathlon olimpico e paralimpico.

Il ministro dello Sport Amelie O'Dea Castera ha elogiato la capacità di Parigi di “fornire agli atleti di tutto il mondo uno scenario eccezionale sulla Senna per i loro eventi”.

l'anno scorso, Eventi di prova di nuoto Ha dovuto essere annullato a causa della scarsa qualità dell'acqua. Uno dei motivi sono state le forti piogge che hanno allagato le vecchie fogne della città, provocando il deflusso nella Senna di una miscela di acqua piovana e liquami non trattati, lasciando inadeguati gli standard di sicurezza.

Il gigantesco serbatoio scavato vicino alla stazione ferroviaria di Austerlitz a Parigi ha lo scopo di raccogliere l’acqua piovana in eccesso e impedire che i liquami carichi di batteri entrino nella Senna.

Potrebbe contenere l'equivalente dell'acqua sporca di 20 piscine olimpiche che ora verrà trattata invece di essere riversata nel fiume attraverso i canali di scolo.

“Siamo arrivati ​​in tempo”, ha detto il governatore della regione di Parigi Marc Guillaume. “L'inizio dei Giochi coinciderà con una qualità dell'acqua che consentirà la competizione. Questo è un enorme successo collettivo.”

Il sindaco di Parigi Anne Hildago ha promesso che lo farà lei stessa Nuotare nella Senna Prima delle Olimpiadi – forse Insieme al presidente Emmanuel Macron.

Ha aggiunto che il nuovo bacino di stoccaggio “garantisce” che l’acqua possa essere immagazzinata anche durante forti temporali e aiuterà “i livelli dell’acqua a tornare alla normalità il più rapidamente possibile”.

L’apertura del bacino è l’ultimo passo verso un fiume più pulito e fa parte di una serie di strutture di nuova costruzione, tra cui un impianto di trattamento delle acque a Champigny-sur-Marne, a est di Parigi, inaugurato il mese scorso.

Durante le Olimpiadi, le acque verranno testate ogni giorno alle 3 del mattino per determinare se gli eventi possono svolgersi come previsto. Gli organizzatori hanno affermato che se i risultati non saranno all'altezza degli standard, gli eventi potrebbero essere ritardati di qualche giorno.

Il costo stimato degli sforzi di bonifica è di 1,4 miliardi di euro (1,5 miliardi di dollari), a carico delle autorità statali e locali.

“In più di dieci anni abbiamo assistito a un miglioramento molto significativo della qualità dell’acqua della Senna e al ritorno di pesci e animali selvatici nel nostro fiume”, ha affermato Hidalgo.

Circa 35 specie di pesci vivono oggi nella sezione parigina del fiume Paris, rispetto a sole tre specie negli anni ’70, quando le acque erano basse. Molto inquinato A causa delle attività industriali nelle vicinanze.

Per decenni, la Senna è stata utilizzata principalmente come via d'acqua per il trasporto di merci e persone o come cimitero acquatico per biciclette abbandonate e altri rifiuti. Nuotare lì, con alcune eccezioni, è illegale dal 1923.

Le autorità parigine prevedono di aprire al pubblico diversi stabilimenti balneari quest'estate, a partire dal prossimo anno.

Anche la Senna è nel cuore Una sontuosa cerimonia di apertura Per i Giochi Olimpici, che vedranno più di 200 delegazioni sportive esibirsi su più di 80 barche nel centro di Parigi.

