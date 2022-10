Parliamo dello zio Hody

Bray Wyatt è tornato Smack Down Ieri sera (28 ottobre). Ha chiuso lo spettacolo ed è la terza volta che lo fa da allora Di nuovo in quel punto Regole severe.

L’ex WWE e Universal Champion ha parlato di nuovo dei suoi problemi. La salute emotiva e mentale di Wyatt è stata un argomento durante il suo ritorno e questo promo è stato costruito sul profilo psicologico che era uno dei Uova di Pasqua venerdì scorso. Bray sente troppo o troppo poco, e questo lo ha portato in luoghi oscuri e lo ha portato a fare cose terribili. Ma ha continuato descrivendo quella che vediamo ora come la versione migliore di lui, anche se probabilmente farà di nuovo cose orribili in futuro.

Era principalmente un riassunto di ciò che ha detto nei suoi altri due libri noia recente, consegnato nel caratteristico stile Windham Rotunda con un tocco carismatico. Ciò che abbiamo ottenuto di più da questo momento è stato il personaggio che stava tagliando e rispondendo a Bray… un personaggio che ora possiamo nominare ufficialmente Zio Felpa.

Ciao è qualcuno che indossa una maschera piuttosto ruvida *sembra che a volte indossi un’altra maschera (che è molto simile a quella che abbiamo visto a Filadelfia il mese scorso quando è tornato). In un’altra richiamata ad A Guida nascosta modernaSi definisce “il fantasma dell’uomo che ha venduto il mondo”. E anche se White sembra essere “l’uomo che ha venduto il mondo”, questo rende il fantasma di Howdy Bray, immagino?

Il punto qui è che White è un bugiardo. Afferma di mostrarci il suo vero sé senza maschere, ma Howdy dice che ne indossa ancora una. Quella che Bray definisce la migliore versione di se stesso, dice “zio” è solo una coincidenza della sua precedente grandezza – molto probabilmente perché White lo ha mandato via (lo schermo lampeggia rapidamente su quello che sembra The Fiend mentre Howdy pronuncia quella battuta).

Il nostro ultimo codice QR supporta le affermazioni di Howdy. Lui lei portaci a Questa foto ci ricorda qualcosa che l’Enigmista ha inviato a uno dei suoi obiettivi in ​​Matt Reeves’ Batman…

E il codice sorgente dell’immagine annuncia spaventosamente che il responsabile può “vedere” il vero Bianco sotto la maschera della normalità.

Indipendentemente dal fatto che il personaggio sia stato eventualmente interpretato da qualcun altro o meno, è ancora molto chiaro per me che Windham Rotunda sta fornendo la voce fuori campo a questo punto e che almeno il programma iniziale per l’ultima uscita della WWE per Bray Wyatt sarà inimicizia con se stessi. Come arrivarci qualcuno a questo punto indovina.

Indovinare arriva veloce e furiosa, naturalmente. Molti di loro hanno qualcosa a che fare con la vera famiglia Rotunda. Molte persone hanno sottolineato la somiglianza della maschera di Howdy con l’omonimo zio di Bray, Barry Windham:

E alcuni credono che il fatto che potessimo vedere uno strabismo su zio Hody sia stato un deliberato inconveniente per Bray. Dovrebbe tornare Fratello, Bo Dallas:

Ci può essere solo una teoria fluttuante Si dice che la firma sia Vincent e Dutch Interpretare personaggi allineati con lo zio Hody che vogliono che Bray ricada nei suoi modi sinistri, con Bo e Barry Windham che appaiono come Non ancora rivelato zio HarperI suoi soldati sono in guerra per l’anima di Wyatt.

Il che è comprensibilmente stufo di critici e altri dopo il modo in cui la WWE ha presentato le idee di Bray in passato indicandoPotrebbe essere un gran casino! Ma non sappiamo nemmeno dove andrà a finire qualcosa un mese in questa gara. E per le persone che approfondiscono quel tipo di narrazione coinvolgente e/o sono semplicemente affascinate dal provare a fare qualcosa di diverso da un angolo di wrestling tradizionale, questo è piuttosto interessante. Inoltre, Wyatt non lo ha insinuato Interviene con nient’altro Smack Downquindi se non funziona per te, lo sarà comunque facile da saltare.

Quindi, se ti interessa, dacci le tue ipotesi! Se non lo sei, goditi quello che sembrerebbe essere privo di Wyatt gioiello della corona!