Parti della luna possono fornire temperature adatte per l’uomo

Questi crateri, che possono portare a grotte che potrebbero anche fornire riparo per l’uomo, hanno temperature che potrebbero rendere l’esplorazione lunare e l’abitazione umana a lungo termine molto più sicure, poiché gli scienziati saranno in grado di allestire campi base termicamente stabili.

Ora che c’è una migliore comprensione di potenziali crateri e grotte, gli scienziati possono accelerare il ritmo di immaginare una stazione permanente praticabile, al riparo dalle dure condizioni della superficie lunare.

“Potremmo essere in grado di dimostrare una presenza a lungo termine sulla Luna prima che possibile”, ha affermato l’autore principale dello studio Tyler Horvath, uno studente di dottorato in scienze planetarie presso l’UCLA.

A differenza della superficie della Luna, che si riscalda fino a 260 gradi Fahrenheit (127 gradi Celsius) durante il giorno e scende a meno 280 gradi Fahrenheit (meno 173 gradi Celsius) di notte, questi crateri lunari nella regione del Mare Tranquilites sono amichevoli per l’uomo , e sono stabili alla temperatura.

(Mare Tranquillitatis, meglio noto come mare calmo dove atterrò l’Apollo 11, la prima missione a portare gli esseri umani sulla Luna, grazie al suo terreno relativamente liscio e piatto.)

I dati provengono dall’analisi delle immagini riprese dalla navicella spaziale Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA e dalla modellazione al computer.

“Questi[crateri]rientrano ampiamente nella risoluzione delle telecamere che stanno cercando di utilizzare”, ha affermato Briony Horgan, professore associato di Scienze della Terra, dell’Atmosfera e del Planetario presso la Purdue University di West Lafayette, nell’Indiana. “Il fatto che siano stati in grado di estrarre questi dati e dimostrare che sono stati molto avvincenti, penso sia un enorme passo avanti nel guardare la luna”.

L’apprendimento di questi potenziali crateri e grotte aiuta gli scienziati a capire meglio come si comportano altri ambienti estremi, come le regioni polari lunari dove sta andando la missione Artemis, ha affermato Noah Petro, capo del laboratorio di geologia, geofisica e geochimica della NASA. Il Programma Artemis della NASA Mira a riportare gli esseri umani sulla luna e far atterrare la prima donna e le prime persone di colore sulla luna entro il 2025.

“L’obiettivo di Artemis è mandare umani nell’area intorno all’Antartide, dove sappiamo che ci sono alcuni luoghi molto freddi”, ha detto Pietro via e-mail. “Fortunatamente, abbiamo una grande quantità di dati per la regione antartica dove si recherà in visita Artemis”.

Dammi riparo

Secondo il comunicato stampa, le temperature estreme della superficie lunare hanno reso difficile per la NASA creare apparecchiature di riscaldamento e raffreddamento completamente funzionanti in grado di produrre energia sufficiente per consentire l’esplorazione o l’abitazione a lungo termine della Luna. Tuttavia, la NASA potrebbe non aver bisogno di apparecchiature così complesse come si presume attualmente per rendere l’esplorazione e l’abitazione una realtà, questa ricerca ha dimostrato.

Con l’aiuto del Lunar Orbiter, gli scienziati hanno scoperto crateri sulla Luna nel 2009, una scoperta che ha portato gli scienziati a chiedersi se ci siano grotte collegate che potrebbero essere esplorate o addirittura utilizzate come rifugi.

“Circa 16 degli oltre 200 crateri potrebbero essere tubi di lava crollati”, ha detto Horvath nel comunicato stampa.

Quando il tubo di lava – un lungo tunnel cavo e una struttura simile alla lava – crolla, si apre un cratere che può creare un ingresso al resto della grotta.

C’erano almeno due, probabilmente tre crateri, con sporgenze a strapiombo che portavano nelle grotte, afferma la dichiarazione.

Horgan ha detto che le grotte sarebbero un ambiente stabile per gli habitat lunari perché forniscono una certa protezione dalla radiazione solare e dagli impatti di piccoli meteoriti. Queste formazioni potrebbero anche fornire una misura di protezione dai raggi cosmici, secondo la NASA.

Horgan ha aggiunto che sarebbe utile basarsi sulla ricerca esistente con i dati radar per trovare ulteriori potenziali grotte.

La ricerca, ha detto, “fornisce agli ingegneri che stanno davvero pensando a come progettare un habitat sulla luna numeri reali con cui lavorare”. “Sarà molto importante per il futuro”.

Attualmente, la NASA ha piani per l’esplorazione robotica della Luna attraverso la Luna Programma di servizi di carico utile commerciale lunare . iniziare Dicembre 2022 I voli cargo collegheranno strumenti che navigano e mappano la superficie lunare, condurranno indagini, misureranno i livelli di radiazione e valuteranno in che modo l’attività umana influisce sulla luna. Questi voli danno agli scienziati la possibilità di raggiungere qualsiasi punto della luna, incluso Mare Tranquillitatis, ha detto Pietro.

“Continuare a mappare la temperatura della superficie lunare è una priorità assoluta per LRO, poiché saremo in grado di utilizzare queste informazioni non solo per comprendere meglio l’ambiente e le future missioni sulla superficie verranno testate”, ha affermato Petro, “ma possiamo. ” Scopri anche come diversi tipi di materiali di superficie rispondono alle mutevoli condizioni di illuminazione sulla Luna. “