Patate nello spazio? L’immagine della NASA della luna di Marte Phobos sbalordisce Internet

Nuova Delhi: NASA È di nuovo di tendenza sui social media con il suo ultimo post su ‘Space’. Patata ‘. Sì, hai letto bene, sembra una patata Phobos La luna grumosa di Marte esiste spazio Condividendo le foto della “patata spaziale”, la NASA ha dichiarato su Instagram: “La patata spaziale Phobos è la più grande delle due lune di Marte, ma il suo diametro è ancora solo di circa 17 x 14 x 11 miglia (27 x 22 x 18 chilometri). Poiché Phobos è così piccolo, la sua gravità “non è abbastanza forte da dargli una forma sferica (come la Luna terrestre), conferendogli un aspetto bitorzoluto”.

Ha inoltre aggiunto: “Anche Phobos è in rotta di collisione con Marte, anche se ci vorrà del tempo per arrivarci. Si avvicina al Pianeta Rosso ad una velocità di sei piedi (1,8 metri) ogni cento anni. A questo ritmo, il pianeta La Luna si scontrerà con Marte entro 50 milioni di anni oppure si dividerà in un anello”.

La NASA ha anche affermato che l’immagine è stata scattata dalla fotocamera High Risoluzione Imaging Science Experiment (HiRISE) sul Mars Reconnaissance Orbiter, che studia Marte dal 2006.

Secondo la NASA, Luna marziana Phobos è rosso-marrone e grumoso, pieno di numerosi crateri di tutte le dimensioni. Una macchia bianca appare accanto allo Stickney Crater, un cratere particolarmente grande sul lato destro.

Da quando la NASA ha pubblicato questa foto, la gente è impazzita per la foto. Un utente ha commentato: “Chi coltiva patate nello spazio?”

Un altro utente ha commentato: “La NASA è molto seria. NASA: abbiamo trovato patate nello spazio.”

Mentre un altro ha detto: “Bene ragazzo, siamo arrivati ​​allo spazio”.