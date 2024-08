Patongtarn Shinawatra diventa Primo Ministro della Thailandia

Bangkok (AP) – Patongtarn ShinawatraLa figlia dell’ex leader controverso Thaksin Shinawatra è diventata primo ministro della Thailandia dopo aver ricevuto una lettera di approvazione reale domenica, due giorni dopo il suo insediamento. È stata scelta dal Parlamento A seguito di un’ordinanza del tribunale che ha destituito il suo predecessore.

Sostituisce un altro leader dello stesso partito Pheu Thai, a capo di una coalizione che comprende… Partiti militari legati al golpe Chi ha rovesciato l’ultimo partito di governo.

Patongtarn è la terza Shinawatra ad entrare in carica, dopo suo padre miliardario e sua zia Yingluck Shinawatra. Entrambi sono stati rimossi dall’incarico e costretti all’esilio a seguito di colpi di stato, anche se Thaksin è tornato in Thailandia l’anno scorso quando il partito Phu Thai ha formato un governo.

Ha ricevuto la sua lettera di nomina durante una cerimonia presso la sede del partito a Bangkok, alla quale hanno partecipato membri anziani dei partiti della coalizione di governo e suo padre, che non ha alcun ruolo ufficiale ma è ampiamente visto come il leader de facto di Pheu Thai.



L’ex primo ministro tailandese Thaksin Shinawatra, a sinistra, sua figlia e il neoeletto primo ministro Paitongtarn Shinawatra arrivano prima della cerimonia di conferma reale di Paitongtarn come nuovo primo ministro presso la sede del partito Pheu Thai a Bangkok, Tailandia, domenica 18 agosto 2024. (AP Foto/Sakchai Lalit) .



Pinthongta Shinawatra, a sinistra, aggiusta la cravatta della sorella minore e del neoeletto Primo Ministro tailandese Baitongtarn Shinawatra prima della cerimonia di conferma reale di Baitongtarn come nuovo Primo Ministro presso la sede del Partito Pheu Thai a Bangkok, domenica 18 agosto 2024. (AP Photo /Sakchai Lalit)

L’ex primo ministro tailandese Srita Thavisin, a sinistra, scambia i pugni con il nuovo primo ministro Baitongtarn Shinawatra dopo che Baitongtarn ha ricevuto una lettera reale di approvazione per la posizione presso la sede del partito Pheu Thai a Bangkok, Tailandia, domenica 18 agosto 2024. (AP Photo/Sakchai Lalit)

Il padre e la figlia si tenevano per mano mentre entravano nella sala con sorrisi luminosi. Entrambi indossavano le uniformi bianche dei dipendenti pubblici, usate nelle cerimonie reali e nelle cerimonie statali.

Paitongtarn ha ringraziato il re, il popolo tailandese e i legislatori, dicendo che svolgerà i suoi compiti “con una mente aperta” e “farà di ogni centimetro della Thailandia uno spazio che permetta ai thailandesi di osare sognare, creare e definire il proprio futuro”.

Paytongtarn è diventato primo ministro pochi giorni dopo che il primo ministro Sritha Thavisin era stato licenziato dalla Corte costituzionale, dopo meno di un anno in carica. La corte lo ha ritenuto colpevole di una grave violazione etica Nomina di un ministro nel Consiglio dei ministri Chi è stato incarcerato per oltraggio alla corte dopo aver presumibilmente tentato di corrompere un giudice.



Il primo ministro tailandese Srita Thavisin parla ai giornalisti durante una conferenza stampa presso la Government House di Bangkok, Tailandia, dopo che un tribunale ha rimosso Srita dall’incarico per una violazione dell’etica mercoledì 14 agosto 2024. (AP Photo/Sakchai Lalit, file)

Paitongtarn è anche la seconda donna Primo Ministro della Thailandia dopo sua zia, e il leader più giovane del paese, con i suoi 37 anni.

Parlando ai giornalisti dopo la cerimonia, Baitongtarn ha affermato di essere determinata a portare avanti politiche chiave come lo stimolo economico, il miglioramento dell’assistenza sanitaria universale e il rafforzamento del “soft power” culturale sulla scena globale.

Inizialmente non ha menzionato la storica proposta di Sritha di distribuire 10.000 baht (circa 275 dollari) in contanti digitale a 50 milioni di cittadini da spendere presso le imprese locali per rilanciare l’economia.

Il progetto è stato ampiamente criticato come un modo inefficace per contribuire alla crescita economica sostenibile e ha dovuto affrontare molti ostacoli, comprese le sue fonti di finanziamento.

Incalzata dai giornalisti, Baitongtarn ha affermato di avere ancora intenzione di procedere con un importante stimolo economico per la Thailandia, ma che avrebbe bisogno di “continuare ad ascoltare le opinioni”.

Ha aggiunto che avrebbe chiesto consiglio a suo padre quando ne avesse avuto bisogno, ma ha insistito sul fatto che avrebbe preso le sue decisioni. Ha detto: “Sono una persona indipendente. Ho le mie cose e i miei obiettivi che devo raggiungere in futuro, ma ovviamente tutti i suoi commenti sono preziosi per me”.

Il Partito Pheu Thai è l’ultimo di una serie di partiti populisti legati a Thaksin, che fu estromesso da un colpo di stato militare del 2006, che scatenò quasi due decenni di profonde divisioni politiche che contrapposero una maggioranza prevalentemente povera e rurale nel nord che sosteneva Thaksin contro i realisti, i militari e i loro sostenitori nelle aree urbane.

I partiti legati a Thaksin hanno vinto il maggior numero di seggi in ogni elezione nazionale dal 2001 al 2023, quando hanno perso contro il partito più progressista Move Forward.

Il partito di Phu Thi è riuscito a formare un governo dopo che Move Forward è stato bloccato dal Senato nominato dai militari, collaborando con ex rivali in quello che è stato ampiamente interpretato come un accordo politico con l’establishment conservatore per impedire a Move Forward di formare un governo.



Il nuovo leader del Pheu Thai Party, Baitongtarn Shinawatra, figlia dell’ex primo ministro tailandese Thaksin Shinawatra, fa un tradizionale saluto noto come “wai” a un membro del Pheu Thai Party presso la sede del partito a Bangkok, Tailandia, venerdì 27 ottobre. 2023. (AP Photo/Sakchai Lalit, file)



L’ex primo ministro tailandese Thaksin Shinawatra, a destra, siede in macchina con sua figlia Paitongtarn davanti alla sua residenza dopo essere stato rilasciato su cauzione, domenica 18 febbraio 2024, a Bangkok, Tailandia. (File AP Photo/Wason Wanichakorn)

Lo stesso giorno, Thaksin ritornò dall’esilio e fu brevemente incarcerato per scontare una pena di otto anni con l’accusa di corruzione e abuso di potere. Fu trasferito quasi immediatamente dalla prigione all’ospedale a causa delle sue cattive condizioni di salute, e circa una settimana dopo il re ridusse la sua pena a un anno. È stato rilasciato su cauzione A febbraio, dopo aver trascorso sei mesi in ospedale.

Dal suo rilascio, Thaksin ha mantenuto un profilo alto Viaggiare per il paese, fare apparizioni pubbliche.

Sabato, l’avvocato di Thaksin, Winiat Chatmontree, ha pubblicato su Facebook che Thaksin era tra i condannati a cui è stata concessa la grazia reale dal re nel giorno del suo compleanno a fine luglio. La grazia è entrata in vigore domenica, il che significa che Thaksin è libero prima della data prevista per la sua libertà condizionale.

Tuttavia, la grazia non protegge Thaksin da un caso in corso per tradimento. Screditare la proprietàLe accuse erano state presentate contro di lui a giugno, dopo essere state originariamente presentate nel 2016. Alcuni analisti le hanno viste come un avvertimento da parte dei nemici di Thaksin a moderare le sue attività politiche.

___

Una versione precedente di questa storia riportava erroneamente che il primo ministro tailandese Baitongtarn Shinawatra era arrivato alla cerimonia con la stessa macchina di suo padre, Thaksin Shinawatra. In effetti, Thaksin arrivò dopo Baitungtarn.