Patrick Bertoletti è stato incoronato nuovo campione maschile nel Nathan’s Famous Hot Dog Eating Contest

Il 4 luglio a New York City, ciò può significare solo una cosa. No, non fuochi d’artificio, viaggi sudati in metropolitana e grigliate in famiglia. È l’ora della famosa gara di mangiatori di hot dog di Nathan a Coney Island.

Il torneo è stato a lungo un punto fermo delle vacanze a New York e un appuntamento televisivo pomeridiano imperdibile in tutto il paese. Ma l’evento di quest’anno, che mette alla prova i “mangiatori competitivi” per vedere quanti hot dog riescono ad ingurgitare maniacalmente in 10 minuti, ha incoronato un nuovo campione maschile per la prima volta in quasi una generazione.

Patrick Bertoletti, 26 anni, di Chicago, si è guadagnato il titolo maschile – o, nel gergo di Coney Island, la cintura di senape – mangiando 58 hot dog in 10 minuti.

Ha ereditato il titolo dal 40enne Joey Chestnut, che aveva vinto il torneo 16 volte ma non era idoneo a partecipare. Secondo la Major League Eating, Mr. Bertoletti era il commensale al nono posto, e Mr. Ha battuto diversi concorrenti che gli organizzatori dell’evento hanno considerato possibili successori di Chestnut.