Paul Watson: attivista anti-caccia alle balene arrestato in Groenlandia e rischia l’estradizione in Giappone, secondo la Greenland Wildlife Conservancy

L’attivista ambientalista veterano Paul Watson è stato arrestato domenica in Groenlandia e rischia la possibile estradizione Giappone La sua organizzazione ha affermato in un comunicato che le accuse contro di lui si riferiscono ad attività anti-caccia alle balene in Antartide anni fa.

La Captain Paul Watson Foundation e la polizia della Groenlandia hanno riferito che il 73enne canadese-americano con doppia cittadinanza è stato arrestato dalla polizia quando la sua nave ha attraccato a Nuuk, la capitale della Groenlandia, per fare rifornimento.

La John Paul DeJoria e il suo equipaggio di 25 persone erano in rotta da Dublino, in Irlanda, verso l’Oceano Pacifico settentrionale per intercettare una nave baleniera giapponese appena varata da 48 milioni di dollari. kanji maru, Ha detto il CPWF.

“Immediatamente salirono a bordo una squadra SWAT e… la polizia che non perse tempo ad ammanettare e arrestare Paul Watson, il nostro fondatore, con un avviso rosso emesso decenni fa sulla base di quanto dichiarato dal direttore delle operazioni della nave, Luke McLean, in un videomessaggio a bordo il John Paul DeJoria su richiesta del Giappone.

Il video mostra gli agenti di polizia che salgono a bordo della nave e portano via Watson in manette.

In un comunicato, la polizia groenlandese ha affermato di aver arrestato Watson al suo arrivo a Nuuk sulla base di un mandato di arresto giapponese. La polizia ha aggiunto che si presenterà davanti a un tribunale distrettuale con la richiesta di essere detenuto mentre verrà presa la decisione sulla sua possibile estradizione in Giappone.

La sua fondazione ritiene che l’arresto “sia collegato a un precedente Avviso Rosso emesso a causa delle attività anti-caccia alle balene di Watson in Antartide”.

“Questo sviluppo è una sorpresa poiché gli avvocati della Fondazione hanno riferito che la Red Notice è stata ritirata. Tuttavia, il Giappone sembra aver reso segreta la Red Notice per facilitare il viaggio di Paul ai fini del suo arresto”, si legge nella dichiarazione.

L’Organizzazione per la Protezione dei Marittimi ha affermato di “ritenere che la riattivazione dell’Avviso Rosso contro il Capitano Watson sia motivata politicamente e coincida con il varo della nuova nave fabbrica”.

La guardia costiera giapponese ha detto alla CNN di essere a conoscenza del fatto che la polizia groenlandese aveva rilasciato una dichiarazione su Watson e ha affermato: “Continueremo a rispondere in modo appropriato in coordinamento e cooperazione con le organizzazioni competenti”.

L’Interpol ha emesso un avviso rosso per Watson nel settembre 2012, due anni dopo che la guardia costiera aveva emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. La CNN ha contattato l’Interpol per ulteriori informazioni.

Watson è stato uno dei primi membri di Greenpeace e in seguito ha fondato la Sea Shepherd Conservation Society, un gruppo ambientalista noto per… Monitoraggio, esporre E A volte scioccato Baleniere giapponesi. Ha guadagnato fama grazie al programma “Whale Wars” di Animal Planet per i suoi tentativi di disturbare le baleniere giapponesi in mare.

Le sue attività lo hanno già messo nei guai legali. Nel 2012 è stato arrestato in Germania in base a un mandato di arresto internazionale emesso dalla Costa Rica, che lo accusava di aver messo in pericolo un peschereccio al largo delle coste del Guatemala nel 2002. Cauzione saltata Ma in questo caso ha negato ogni addebito.

Nel 2013 il Cetacean Research Institute of Japan e la società giapponese Kyodo Senpaku Kaisha si sono aggiudicati un contratto Ingiunzione della Corte distrettuale degli Stati Uniti v. Watson e Sea Shepherd, che hanno impedito a lui e al suo gruppo di avvicinarsi a meno di 500 metri dai ricorrenti in mare aperto.

A seguito di questa ingiunzione, Watson si è dimesso dalle sue posizioni di presidente e amministratore delegato della Conservation Society negli Stati Uniti e di presidente della Società in Australia.

A giugno, Kyodo Senpaku ha lanciato una nuova nave madre baleniera, la Kanji Maru, una nave lunga 370 piedi e 9.300 tonnellate dotata di droni avanzati in grado di viaggiare per 100 chilometri (62 miglia) per consentire agli equipaggi di localizzare e uccidere rapidamente le balene.

La nuova nave sostituisce Nisshin Maruuna famigerata nave baleniera soprannominata dagli attivisti un “mattatoio galleggiante” che è stata dismessa nel 2020 dopo più di 30 anni di servizio, durante i quali è stata spesso esposta. Scontrarsi Con gli attivisti anti-caccia alle balene.

Watson ha detto alla CNN prima del varo che crede che le caratteristiche ad alta potenza della nave – tra cui un’autonomia di 13.000 chilometri (più di 8.000 miglia) e la sua capacità di navigare fino a 60 giorni – indichino che il Giappone potrebbe mettere gli occhi sulle balene lontane al di là delle sue acque.

“Il Giappone non ha mai rinunciato alle sue ambizioni di caccia alle balene”, disse all’epoca Watson alla CNN, “L’unico scopo di avere una nave come questa è quello di poter viaggiare per lunghe distanze… per cacciare le balene”.

Inoltre, il Giappone è uno dei tre paesi Norvegia E secondo i funzionari dell’Islanda, che continua a cacciare le balene, l’industria costituisce una parte importante della sua cultura e della sua storia – e garantisce anche la sicurezza alimentare.

La Kanji Maru è dotata di una rampa abbastanza grande da tirare fuori dal mare balene lunghe fino a 85 piedi che conduce ad un ponte di stoccaggio interno delle dimensioni di due campi da basket.

Lì, i lavoratori rimuoveranno lo strato di grasso prima di affettare la carne di balena su enormi taglieri, prima di imballarla sotto pressione e conservarla in 40 congelatori industriali, pronta per la vendita.

L’anno scorso il Giappone ha inviato navi in ​​Antartide per raccogliere numeri e campioni di pelle superficiale, ma tali missioni non comportavano l’uccisione di balene, ha detto alla CNN Takaaki Sakamoto, direttore dell’ufficio per gli affari balenieri dell’Agenzia giapponese per la pesca. Ha detto che intendono tornare quest’anno per fare la stessa cosa.

Hideki Tokoro, presidente di Kyodo Senpaku, ha detto alla CNN che Kanjimaru non ha intenzione di uccidere le balene al di fuori delle acque giapponesi perché non ha senso economico.

La caccia alle balene a scopo commerciale è stata vietata da una sentenza del 1986 della Commissione baleniera internazionale, ma il Giappone ha sfruttato una scappatoia legale per continuare a cacciare le balene per la ricerca scientifica.

Nel 2018, Ha annunciato il suo ritiro La Commissione baleniera internazionale ha ripreso la caccia commerciale alle balene mesi dopo, nonostante le critiche internazionali.

“Siamo orgogliosi della nostra caccia alle balene e molto orgogliosi di questa nave che ci permetterà di iniziare quest’anno a cacciare le balene al largo delle coste del paese”, ha detto Tokoro ai giornalisti lo scorso giugno.