Peloton scambia CFO mentre continua a perdere

Gruppo interattivo una società

Sta scambiando il suo direttore finanziario circa quattro mesi dopo essere stato nominato nuovo CEO, una mossa che arriva quando il produttore di attrezzature per il fitness subisce continue perdite.

La società di attrezzature per esercizi a casa con sede a New York ha dichiarato lunedì che Liz Coddington ricoprirà il ruolo di chief financial officer a partire dal 13 giugno. Peloton ha detto che l’attuale chief financial officer Jill Woodworth ha deciso di andarsene dopo più di quattro anni con la società.

Peloton ha affermato che la signora Woodworth rimarrà con la società come consulente ad interim per aiutare a preparare i risultati finanziari per l’anno fiscale 2022.

Iscriviti alle newsletter Il Wall Street Journal | Rivista CFO Il Morning Ledger fornisce notizie quotidiane e approfondimenti sulla finanza aziendale dal team di CFO Journal.

La signora Coddington è stata recentemente vicepresidente delle finanze per Amazon Web Services e

Amazon.com una società

Una società sussidiaria che fornisce piattaforme di cloud computing su richiesta. In precedenza, ha ricoperto gli incarichi di Chief Financial Officer e Finance presso aziende tra cui Retailers

Walmart una società

e flusso di affari

Netflix una società

La signora Coddington è entrata a far parte di Peloton mentre la società si occupa del calo della domanda dei consumatori dopo aver affrontato problemi con la sua capacità di soddisfare gli ordini, che sono aumentati durante le prime fasi della pandemia. L’aumento della domanda di biciclette Peloton ha spinto l’azienda a creare uno stabilimento di un milione di piedi quadrati a Wood County, Ohio, l’anno scorso.

Peloton ora non vede l’ora Vendita in fabbrica che non userai mai. La società anche Prezzi scontati Per le sue attrezzature, si aspettava una crescita più lenta e ha dovuto prendere in prestito 750 milioni di dollari per finanziare le sue operazioni.

Peloton segnalato a maggio La sua più grande perdita trimestrale da quando la società è diventata pubblica nel 2019ha registrato una perdita netta di $ 757,1 milioni per il trimestre terminato il 31 marzo, rispetto a una perdita di $ 8,6 milioni nello stesso periodo dell’anno scorso.

A febbraio, Peloton sostituzione Il CEO John Foley con Barry McCarthy, che in precedenza ha guidato le finanze per il servizio di musica digitale

Tecnologia Spotify SA

e Netflix. L’azienda ha anche tagliato 2.800 posti di lavoro a causa del calo della domanda di attrezzature per esercizi. Il signor Foley è stato strettamente associato alla fase di crescita dell’azienda dopo la sua offerta pubblica e l’aumento delle entrate all’inizio della pandemia.

Rohit Kulkarni, amministratore delegato della società di ricerca e commercio di azioni MKM Partners LLC, ha affermato che il cambiamento nella sede di CFO ha senso data la ristrutturazione in corso sotto la guida di McCarthy.

“Poiché il nuovo CEO lascia il segno sulla struttura dell’organizzazione e sull’allineamento con dove vuole che l’azienda vada, questi cambiamenti non sono del tutto sorprendenti”, ha affermato.

Con l’anno fiscale di Peloton che si concluderà il 30 giugno, la signora Coddington sarà molto rapidamente “sotto il microscopio di un investitore più grande”, con la società che dovrebbe rilasciare una guida per l’anno fiscale al momento dell’adesione, ha affermato Kulkarni. “Sarà un compito difficile fornire questa nuova guida”.

scrivere a Jennifer Williams-Alvarez a jennifer.williams-alvarez@wsj.com e Mark Maurer a Mark.Maurer@wsj.com