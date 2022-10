PepsiCo sfida i timori di rallentamento con guadagni e aspettative forti

PepsiCo dice che è forte Guadagno trimestrale Mercoledì, ha alzato le sue previsioni per vendite e profitti quest’anno, a segno che gli acquirenti hanno continuato a spendere per bibite e snack nonostante il rapido aumento dei prezzi che sta mettendo a dura prova i budget delle famiglie.

La società, proprietaria di Doritos, Gatorade e altri marchi oltre alla bevanda analcolica omonima, ha affermato che i ricavi del terzo trimestre sono cresciuti del 9% rispetto all’anno precedente e i profitti sono aumentati di oltre il 20%. Entrambi i risultati sono stati superiori alle attese degli analisti, tra i timori che l’inflazione elevata, in particolare per il cibo e altre materie prime di base, potesse ridurre significativamente gli acquisti dei consumatori.

“Il nostro slancio commerciale globale rimane forte”, ha dichiarato il CEO di PepsiCo Ramon Laguarta in una dichiarazione.

La società ha alzato per la terza volta quest’anno le previsioni per l’intero anno di crescita dei ricavi al 12% dal 10%. Ciò riflette in parte l’aumento dei prezzi dei suoi prodotti. In particolare, la società ha anche aumentato la sua previsione di crescita dei profitti quest’anno al 10% dall’8%, indicando che è stata in grado di bilanciare i suoi costi crescenti con i prezzi che addebita ai consumatori senza influire sui suoi profitti.