Per i Jaguars, prima ingaggiano Trevor Lawrence, meglio è

Dei cinque quarterback selezionati con le prime 15 scelte durante il Draft 2021, solo uno di loro non è stato scambiato con una scelta del Day 3.

Ma quando riusciranno i Jaguars e il quarterback Trevor Lawrence a concludere un accordo che lo manterrà lì a lungo termine?

Il tempo lo rende più economico solo se il difensore centrale subisce un infortunio che altera la carriera o perde la palla veloce. Di solito, aspettare rende il tutto più costoso. Principalmente perché altri accordi dei quarterback continuano a spingere il prezzo sempre più in alto. Per non parlare del tetto salariale sempre crescente.

Durante il fine settimana, ESPN ha stimato la cifra finale sull’estensione di Lawrence a oltre 50 milioni di dollari all’anno. Il che è abbastanza ovvio, visto il mercato. La vera domanda è se, aspettando un anno, Lawrence potrà raggiungere la soglia dei 60 milioni di dollari.

Questo è l’altro lato della medaglia. Per la squadra non è mai conveniente aspettare. Per il giocatore il tempo è dalla sua parte, se è disposto a non prendere l’uccello in mano.

Per questo motivo la squadra deve mettere in mano al giocatore l’uccello più grande possibile. Fagli un’offerta che non potrà rifiutare. Se, dopo qualche anno, le sue performance e la continua crescita del mercato rovinassero tutto, si potrebbe risolvere il problema. Ma almeno sarà stato rinchiuso a un ritmo decente fino a quel momento.

Lawrence guadagnerà 5,6 milioni di dollari quest’anno. La sua opzione per il quinto anno è di soli 25,6 milioni di dollari, quasi 30 milioni di dollari in meno rispetto alla capitalizzazione di mercato. Se i Jaguars avessero fatto un’offerta a Jared Goff adesso, come avrebbe potuto Lawrence dire di no?

L’orologio sta ticchettando. Il prezzo sta aumentando. Non diventerà più economico.

E sì, Lawrence lo sa. Ma una cosa è dire “aspetterò” nel vuoto. Un’altra cosa è dire “no grazie” a un’enorme pila di soldi sul tavolo e lei ti sorride.