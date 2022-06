Per Mike Pence, il 6 gennaio è iniziato come tanti giorni. È finita diversamente.

“Spero che Mike faccia la cosa giusta”, ha detto. Trump ha detto nel suo discorso. “Credo. Credo. Perché se Mike Pence fa la cosa giusta, vinciamo.

“Tutto ciò che il vicepresidente Pence deve fare è inviarlo agli stati per ricertificare, siamo diventati presidente, gente felice”, ha detto. Trump ha continuato, Mr. Pence menziona una delle sue richieste di rinvio dei risultati delle elezioni. Credeva che gli stati, il trucco per ritardare, alla fine lo avrebbero mantenuto in carica. Sig. Se Benz non si attiene, Mr. Trump ha detto alla folla: “Sarà un giorno triste per il nostro Paese”.

Ha aggiunto: “Quindi spero che Mike abbia il coraggio di fare quello che deve fare. E spero che non ascolti i rinoceronti e le persone stupide che sente, usando il termine “solo in nome dei repubblicani”.

Sig. Trump ha incaricato i suoi sostenitori di marciare verso il Campidoglio e chiedere a se stessi.

Sig. Quando Pence arrivò al Campidoglio con sua moglie, Karen Pence, e la loro figlia, Charlotte, una folla inferocita si era già radunata fuori.

All’interno, all’inizio della seduta comune, il sig. In una dichiarazione, il vicepresidente ha affermato di non avere alcuna autorità sulla testimonianza di Trump e del suo avvocato, John Eastman. Gli assistenti di Benz hanno rilasciato una nota al pubblico.

L’operazione è stata interrotta a causa di forti rumori sopra le 14:10. La folla ha fatto irruzione nell’edificio. Alle 14:24, quando i democratici del comitato hanno dichiarato di essere a conoscenza della capitolazione di Trump, il presidente ha pubblicato su Twitter che “Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare ciò che era necessario”.