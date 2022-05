Perché Amber Heard è stato quasi rilasciato da “Aquaman 2”: Agent

I fan schietti della DC Comics hanno quasi realizzato il loro desiderio di licenziare Amber Heard dall’imminente “Aquaman and The Lost Kingdom”, secondo il suo agente di talento.

gli spettatori hanno Una petizione della Warner Bros. Per mesi per rimuovere Heard dal sequel del supereroe nel bel mezzo di esso Controverso processo per diffamazione Con l’ex marito Johnny Depp.

L’agente WME di Heard, Jesica Kovacevich, Giovedì ha testimoniato durante il processo che la Warner Bros. ha affermato. Era la società Heard “mancanza di chimica” Con il suo co-protagonista di “Aquaman” Jason Momoa che l’ha quasi inscatolata.

Kovacevic ha anche discusso della carriera della 36enne prima e dopo la sua relazione con Depp, 58 anni, dicendo che Heard Deve diventare una grande star Dopo il film “Aquaman”, presentato in anteprima alla fine del 2018 e che ha incassato oltre 1 miliardo di dollari.

Nella sua testimonianza preregistrata, l’agente ha affrontato “voci online” secondo cui la Warner Bros. Voleva sostituire Heard e ha anche detto che credeva che lo studio la volesse fuori dal ruolo della Principessa Mira a causa della cattiva pubblicità causata dal contenzioso caso giudiziario.

Kovashevich ha osservato che lo studio, a suo avviso, “non vuole assumere qualcuno con una cattiva stampa”, aggiungendo: “Nessuno vuole questa associazione”.

Amber Heard recita al fianco di Jason Momoa nella serie DC “Aquaman” nei panni del suo amorevole interesse, la principessa Mera. AP

Ciò arriva dopo che l’attrice Heard ha affermato all’inizio di questa settimana durante il processo di “aver dovuto combattere duramente per mantenere la mia carriera” durante la sua lotta con l’attore di “Dark Shadows”.

“Ho perso opportunità. Sono stato eliminato da lavori e campagne. Ho lottato per mantenere il mio lavoro e la più grande opportunità cinematografica che ho avuto finora. [with] “Justice League” con una scelta [star in] «Aquaman», disse.

Heard ha aggiunto: “Ho dovuto lottare davvero duramente per rimanere nella” Justice League “perché quello era il momento del divorzio”. L’ex coppia si è sposata dal 2015 al 2017.

Presumibilmente ha solo circa 10 minuti di tempo sullo schermo Nel sequel, uscito nel marzo 2023.

La Warner Bros. non ha risposto. Per richieste di commento sui commenti di Kovacevic e Heard. Intanto il La petizione di cui sopra Tooust Heard è stato pubblicato nel 2020 e da allora ha raccolto quasi 4,3 milioni di firme.

Heard ha anche confermato durante il processo che lo studio Hanno drasticamente ridotto il loro ruoloaffermando che “non volevano un tacito”.

Heard e Momoa hanno recitato nei film del 2017 Justice League e Aquaman insieme nel 2018. Getty Images

Ho sentito l’agente Jesica Kovacevich. Reuters

Ha spiegato che stava “programmando un momento per le riprese” del film d’azione Fino a quando il team legale di Depp non ha lanciato una campagna diffamatoria contro di lei.

Nella sua testimonianza, Heard ha notato che la “comunicazione” sul film “si è interrotta a questo punto”.

“Mi è stata data una sceneggiatura e poi mi sono state date nuove versioni della sceneggiatura che rimuovevano le scene che avevano un impatto su di essa, che raffiguravano il mio personaggio e un altro personaggio, senza dare alcuno spoiler, due personaggi che litigavano tra loro e sostanzialmente prendevano una manciata del mio turno”, ha detto a Fairfax, Virginia, Courtroom. “Ne hanno rimosso solo una manciata.”