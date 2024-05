Perché gli squali nuotano vicino alla riva? Gli scienziati hanno finalmente scoperto la risposta

Viaggio





L’estate è alle porte, e anche gli squali.

Per anni, gli avvistamenti di squali vicino a spiagge e acque poco profonde sono diventati più comuni poiché molte persone che si crogiolavano al sole hanno avuto sfortunati incontri con il predatore apicale.

Ora, con l’avvicinarsi dell’inizio del fine settimana del Memorial Day, una nuova ricerca condotta da Badaro Beach – una splendida enclave di sabbia a nord di Los Angeles – offre una comprensione più chiara del motivo per cui così tanti squali, in particolare i grandi squali bianchi, si avvicinano alle spiagge.

I ricercatori ora hanno una migliore comprensione del motivo per cui agli squali piace avvicinarsi alla riva. Artisti di YouTube/Malibu

lo studio, Pubblicato sulla rivista Frontiers in Marine Sciencehanno scoperto che i “piccoli” dei piccoli squali sono attratti in massa dalle acque più basse che riescono a trovare.

I dati mostrano quanti piccoli squali si stanno muovendo verso le spiagge. Frontiere nelle scienze marine

Cosa attira i bambini su questa spiaggia, soprattutto a un chilometro o più dalla sabbia, per i giovani?

Per cominciare, gli squali non ricevono cure materne dopo la nascita.

In genere, i cuccioli e i giovani si riuniscono in piccole “asili nido” per adulti, come si è visto su una spiaggia della zona di Santa Barbara dove 22 esemplari sono stati taggati e monitorati tra il 2021 e il 2022.

A quanto pare, i piccoli squali amano l’acqua calda e sono stati avvistati vicino alla superficie durante le ore più calde della giornata.

“Abbiamo dimostrato che i giovani cambiavano la loro posizione verticale direttamente nella colonna d’acqua per rimanere tra 16° e 22°C. [60.8° to 71.6°F]E, se possibile, tra i 20 e i 22 gradi Celsius [32° to 71.6°F]”, la prima autrice Emily Spurgeon Phys.org ha detto.

“Questo potrebbe essere ottimale per massimizzare l’efficienza della crescita all’interno del vivaio.”

La ricercatrice Emily Spurgeon vuole saperne di più sul motivo per cui i cuccioli di squalo si raggruppano così spesso. Patrick Rex / Frontiere nelle scienze marine

Tuttavia, ha aggiunto Spurgeon, “la temperatura non è tutta la storia” e i ricercatori vogliono poi comprendere meglio il motivo per cui i cuccioli di squalo si riuniscono negli asili nido.

“Gli esperimenti futuri esamineranno le relazioni individuali, ad esempio, per vedere se alcuni individui si spostano fianco a fianco tra i vivai”, ha detto, aggiungendo che un altro fattore in gioco, come fanno le persone con gli squali, è evitare l’esposizione ai predatori.











