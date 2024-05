Perché il Canada ha così tanti incendi boschivi?

toronto — Stagione degli incendi boschivi L’uragano ha raggiunto la sua piena forza nel Canada occidentale, provocando ordini di evacuazione e allarmi in diverse città della Columbia Britannica e della vicina Alberta a causa della minaccia di incendi fuori controllo. Secondo il Dipartimento della Columbia Britannica Ultimo rapporto sulla situazione degli incendi boschiviDa venerdì sono stati emessi nella contea sette ordini di evacuazione e cinque avvertimenti, costringendo circa 4.700 residenti ad abbandonare le loro case.

Il ministro per la gestione delle emergenze della Columbia Britannica, Bonin Ma, ha avvertito lunedì che “la situazione è in rapida evoluzione”, con funzionari che affermano che ci sono 130 incendi attivi in ​​corso, 14 dei quali sono fuori controllo.

La stagione degli incendi del 2023 in Canada è stata la peggiore mai registrata, con 6.551 incendi che hanno bruciato quasi 46 milioni di acri, dalla costa occidentale alle province atlantiche e all’estremo nord. L’impatto sull’ambiente, in particolare sulla qualità dell’aria, sia in Canada che negli Stati Uniti è stato profondo. Come previstoIl 2024 sembra destinato a essere un’altra stagione devastante di incendi, e gli esperti di disastri e clima hanno una buona idea del perché.

La maggior parte degli incendi che stanno devastando il Canada sono già scoppiati a partire dalla scorsa stagione degli incendi, dopo essere lentamente covati durante l’inverno sotto la neve.



Il cambiamento climatico rende gli incendi più pericolosi

Gli scienziati affermano che questi incendi, a volte chiamati incendi di zombi, ricordano duramente l’impatto degli incendi Cambiamento climatico. Gli studi hanno collegato gli incendi durante l’inverno a persistenti condizioni di siccità in mezzo alle primavere sempre più secche e calde che il Canada ha vissuto negli ultimi anni. Gli scienziati affermano che le precipitazioni più basse e le temperature invernali più calde significano che gli incendi possono continuare a bruciare nei densi strati di vegetazione sotto la neve.

Sonya Leferkus, una scienziata dell’ecosistema della Columbia Britannica che lavora anche come vigile del fuoco, ha detto lunedì a CBS News che la provincia nord-orientale della provincia canadese sta vivendo molti incendi in questo momento “perché siamo in una grave siccità per il terzo anno consecutivo”. .” “.

È probabile che le condizioni asciutte peggiorino le cose prima di migliorare, ha detto.

Leverkus è stata in prima linea nella battaglia contro gli incendi nella sua città natale di Fort Nelson, dove lei, i suoi colleghi e le loro comunità sono attualmente sottoposti a ordini di evacuazione.

L’incendio del lago Parker brilla in una foto aerea scattata da un equipaggio del servizio sanitario di emergenza della Columbia Britannica attraverso il finestrino di un aereo che evacua i pazienti dalla vicina Fort Nelson, il 10 maggio 2024. Andrey Aksenov/BCEHS



“Molti degli incendi attuali di questa settimana sono stati incendi del 2023 che hanno trascorso l’inverno sottoterra”, ha detto. “Siamo in una primavera pesante, con bassa umidità relativa, forti venti, caldo e assenza di precipitazioni. Quindi, incendi.”

L’esperto di incendi boschivi Ben Baughian commenta l’incendio di questa settimana Minaccia la comunità di Parker Lake Domenica nella Columbia Britannica, le condizioni di estrema siccità dello scorso anno hanno consentito agli incendi di diffondersi a ritmi sorprendenti questa primavera e, a causa del manto nevoso inferiore al normale, nuovi incendi stanno scoppiando più facilmente.