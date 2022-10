Perché il Giappone si distingue nel mantenere i tassi di interesse così bassi

“Per ridurre l’inflazione in Giappone, è necessario ridurre drasticamente la domanda, il che è difficile perché la domanda era già debole rispetto ad altre economie”, ha affermato Stephen Angrik, economista senior di Moody’s Analytics in Giappone.

Mentre le pressioni inflazionistiche sono più ampiamente distribuite negli Stati Uniti, in Giappone hanno colpito principalmente beni essenziali come cibo ed energia, per i quali la domanda è ampiamente soddisfatta dalle importazioni.

L’inflazione in Giappone (esclusi i prezzi volatili dei prodotti alimentari freschi) ha raggiunto il 3%, il più alto dal 1991, escludendo un breve picco correlato a un aumento delle tasse nel 2014, ha affermato venerdì il governo. Ma a causa della scarsità di cibo ed energia, i prezzi giapponesi a settembre erano solo dell’1,8% in più rispetto allo scorso anno. Negli Stati Uniti, quella cifra era del 6,6%.

Le ragioni della bassa cifra giapponese sono varie e non ben comprese. Gli esperti hanno trovato spiegazioni Salari stagnanti ed effetti dannosi per un bisogno Una popolazione che invecchia e diminuisce.

Tuttavia, il maggior contributore è il pubblico in generale che è abituato a prezzi fissi. I prezzi alla produzione, una misura dell’inflazione per beni e servizi delle aziende, sono aumentati di quasi il 10% rispetto allo scorso anno. Ma le aziende giapponesi, a differenza delle loro controparti americane, sono riluttanti a trasferire questi costi extra sui consumatori.

Ciò significa che gran parte dell’attuale pressione inflazionistica deriva dal dollaro forte e dai problemi di offerta, fattori al di fuori del Giappone e al di fuori del controllo della Banca del Giappone. In tale scenario, i funzionari della banca hanno affermato che “l’aumento dei tassi di interesse non ridurrà le pressioni sui prezzi, ma aumenterà i costi aziendali”, ha affermato Bill Mitchell, professore di economia all’Università di Newcastle in Australia.

La Banca del Giappone ha introdotto la sua attuale politica monetaria nel 2013, quando il primo ministro Shinzo Abe ha promesso misure più forti per stimolare la crescita economica che era rimasta stagnante per decenni.