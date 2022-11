Perché il New Hampshire può sorprendere il Senato

CNN

Esperti politici affermano da settimane che la corsa al governo del Senato si ridurrà Per tre o quattro stati: A volte vengono gettati Georgia, Nevada e Pennsylvania, Arizona. Ma questa lista è troppo corta?

La storia politica – e un indizio della spesa in ritardo nella corsa – suggerisce che dovremmo ampliare la nostra attenzione. I repubblicani hanno una reale possibilità di sconfiggere i democratici. La sede di Maggie Hassan nel New Hampshire.

Lo sfondo della competizione è semplice. Hassan ha vinto di 0,1 punti nel 2016. Democratici quest’anno Soldi spesi schierare con successo il loro avversario preferito durante le primarie repubblicane; Don Bolduc, consigliato. Lui ha Andava avanti e indietro Riguardo a questo Presidente Joe Biden Una vittoria formale alle elezioni del 2020.

Nei sondaggi successivi alle primarie, Haasan è stato visto mantenere il suo posto. Un super PAC affiliato al leader del GOP Mitch McConnell ha seguito l’esempio Per tirare il suo annuncio Fuori gara.

Ma negli ultimi 10 giorni, il braccio della campagna dei repubblicani del Senato Ha iniziato a pagare Ancora.

Cosa sta succedendo esattamente?

Diversi sondaggisti che non soddisfano gli standard di pubblicazione della CNN hanno pubblicato risultati che indicano una corsa serrata o un vantaggio repubblicano. Una questione più approfondita, tuttavia, è l’aspetto delle campagne nello stato.

Il New Hampshire è il tipo di seggio che ti aspetteresti dai repubblicani, sulla base dei sondaggi che abbiamo visto a livello nazionale. UN Sondaggio CNN/SSRS I repubblicani hanno un vantaggio di quattro punti nelle schede elettorali generali del Congresso pubblicate questa settimana. Si tratta di un’oscillazione di 8 punti verso il Partito Repubblicano dalla fine delle elezioni presidenziali del 2020.

Un cambio di 8 punti nel New Hampshire dalla fine del 2020 metterebbe in gioco quel punto. Nel 2020, i Democratici hanno vinto le elezioni presidenziali nel New Hampshire di sette punti.

La competitività della corsa al Senato del New Hampshire corrisponde a quella che stiamo vedendo in altre gare del Congresso a New York e nel New England – Informazioni In palio 10 seggi alla Camera detenute dai democratici.

In effetti, la corsa al Senato del New Hampshire non è competitiva, dati tutti questi dati.

È meno chiaro come una vittoria repubblicana nel New Hampshire influenzerebbe la mappa del Senato.

Un punto di vista è che il New Hampshire sarà vinto dai repubblicani solo se ci saranno grandi elezioni in tutto il paese. Non vinceranno se si avvicinano le elezioni a livello nazionale.

Un altro punto è che le medie dei sondaggi in Arizona (dove il senatore democratico Mark Kelly è in testa nella maggior parte dei sondaggi) e nel New Hampshire sono molto simili. Gli stati si trovano in diverse parti del paese e sono diversi in termini di popolazione. A volte gli errori di polling sono concentrati a livello regionale e demografico. È plausibile che un errore di polling che colpisce il New Hampshire non influisca allo stesso modo sull’Arizona. In uno scenario del genere, i repubblicani possono vincere il New Hampshire, senza vincere l’Arizona.

In ogni caso, può darci una prima guida su come sta andando la corsa al Senato del New Hampshire. A differenza di altri seggi del Senato in gioco, lo stato non ha voto anticipato o assente. Dovremmo sapere relativamente presto la notte delle elezioni come sarà il voto.

Naturalmente, il New Hampshire può occasionalmente marciare al ritmo del proprio tamburo. Anche quando i repubblicani hanno facilmente spazzato via il Senato nel 2014, il Senato Democratico. Jean Shaheen ha mantenuto il suo posto.

Il modo in cui lo Stato Granito voterà quest’anno, rispetto alla nazione nel suo insieme, non sarà noto fino ad almeno pochi giorni dopo l’8 novembre, quando tutti i voti verranno conteggiati. I repubblicani, tuttavia, accolgono con favore l’idea che un seggio che sembrava perso mesi fa sia sul radar tre giorni prima del giorno delle elezioni.