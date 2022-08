Perché Kelly Gidish ha lasciato “Law & Order: SVU”

Kelly VertiginosoL’uscita da “Law & Order: Special Victims Unit” non è stata una sua scelta, né è stata una decisione presa dal direttore dello spettacolo David Graziano, diverso Imparare.

Secondo più fonti, la mod “SVU” è stata una chiamata dall’alto, con un insider che ha notato che l’azienda cerca sempre di aggiornare e aggiornare il display il più possibile. Mariska Hargitay, una star e produttrice esecutiva di Dick Wolf Il dramma, così come almeno un altro produttore, ha spinto per mantenere Giddish in azione, ma la decisione è già stata presa.

Inoltre, le trattative salariali e il suo futuro nello show facevano parte della conversazione e alla fine non è stato raggiunto alcun compromesso.

jeda Ha confermato il suo rilascio in una dichiarazione Mercoledì, ha scritto: “Volevo parlare delle chiacchiere che ho visto online e far sapere a tutti che questa sarà davvero la mia ultima stagione in ‘Law & Order: SVU’. Interpretare Rollins è stata una delle più grandi gioie e privilegi della mia vita. Sono stato molto fortunato a far parte della famiglia Law.” & Order” negli ultimi 12 anni. Semplicemente non c’è nessun altro personaggio in TV come Rollins. Sono cresciuto e cambiato, e lo sono anche I. Ho iniziato in questo show quando avevo poco più di vent’anni e sono grato di aver trascorso così tanti dei miei anni da adulto con Rollins nella mia vita”.

Graziano, che è stato scelto come nuovo showrunner quando ha lasciato Warren Light dopo la stagione 23, ha risposto alla notizia dopo che i fan arrabbiati hanno iniziato a taggarlo nei messaggi sui social media. “Potresti prenderti un momento per pensare all’idea che le cose sono più complicate di quanto appaiano in un mondo di emoji e tweet. Tutto quello che dirò è che Kelly si è avvicinato a questo in modo molto elegante”, ha scritto nella sezione commenti del post Instagram di Gedish . “È senza dubbio una delle migliori professioniste nel campo che mi sia imbattuto nei miei 24 anni di scrittura televisiva. Sono rattristato dalla sua uscita incombente. Sarà il mio giorno fortunato se potrò scrivere di nuovo per lei”.

Gedish si è unito alla serie per la stagione 13 nel 2011, insieme a Hargitay, Ice-T e Peter Scanavino. Carisi di Scanavino ha avuto una relazione sentimentale con Rollins alla fine della scorsa stagione. Dopo la notizia dell’uscita, la produttrice Julie Martin ha promesso ai fan di farlo Twitter Che il duo “avrà un lieto fine”.

Giddish apparirà nella premiere della stagione 24, un evento crossover di tre ore con la serie “Criminalità organizzata” e la serie principale “Law & Order”, che andrà in onda il 22 settembre.