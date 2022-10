Perché la Turchia costerà più del Ringraziamento quest’anno

Ogni angolo del mercato del tacchino è sottile. I ristoranti non possono soddisfare le richieste. Proprietari quotidiani confuso Per trovare le fette di petto di tacchino. Gli acquirenti pagano lo stesso importo 112 per cento in più Petti di tacchino freschi, senza pelle, dell’anno scorso. La catena di fast food Arby’s avverte i clienti che i panini al tacchino non sono disponibili per l’ordinazione online e ha pubblicato “temporaneamente esaurito” sulle bacheche dei menu di alcuni negozi, provocando molte lamentele in merito Social media.

La maggior parte dei produttori, rivenditori e analisti di mercato non pensa che le scatole di carne saranno vuote. I contratti per la maggior parte dei tacchini congelati sono stati firmati nel primo trimestre, alcuni prima del primo caso di influenza aviaria nel paese in uno stormo commerciale. Verificato In un allevamento di tacchini in Indiana l’8 febbraio. Gran parte della fornitura di uccelli congelati del paese è operativa da mesi.

Ma anche così, gli acquirenti non dovrebbero aspettarsi le opzioni di cui hanno goduto in passato

“Troveranno un tacchino di qualche tipo”, ha affermato Ross Whitman, vicepresidente senior di Werner Bari, un’agenzia di reportistica sui prezzi specializzata in proteine ​​deperibili. “È fondamentalmente una situazione ‘prendi quello che ottieni e ti senti bene'”.

Lui e altri si aspettavano che i prezzi continuassero a salire nelle prossime settimane. mercoledì, e prezzo all’ingrosso Per il pollo, l’uccello che la maggior parte delle persone mangia al Ringraziamento, è stato di $ 1,85 per libbra, in aumento di 40 centesimi rispetto allo scorso anno. All’inizio del 2019, il prezzo era di 90 centesimi, ha detto Whitman.

Cosa significhi esattamente per gli acquirenti non è chiaro. Il prezzo medio al dettaglio per un tacchino congelato questa settimana è $ 1,99 per libbraSecondo il rapporto settimanale turco del ministero dell’Agricoltura. Questo è il 73 percento in più rispetto a 2021.

Ma i prezzi del tacchino possono variare notevolmente. I venditori di generi alimentari stanno appena iniziando a pubblicizzare le loro promozioni per le vacanze, che spesso includono tacchini economici o gratuiti per attirare gli acquirenti.

Le probabilità di trovare una certa taglia e tipo di uccello a un prezzo ragionevole sono peggiori per le persone che acquistano tacchini freschi, che rappresentano circa il 30 percento delle vendite del Ringraziamento, secondo la società di dati sui consumatori. numeratore. Circa l’80% di tutti i tacchini freschi viene venduto a novembre.