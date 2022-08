Home » Economy Perché non puoi sempre gettare le batterie AA nella spazzatura Economy Perché non puoi sempre gettare le batterie AA nella spazzatura 0 Views Save Saved Removed 0

Non mancano messaggi contrastanti su cosa fare con le batterie alcaline scariche, che includono AA, AAA, C, D e 9 volt. I governi e i produttori di batterie non hanno politiche coerenti e chiare in atto per eliminare gradualmente le batterie alcaline che alimentano molti dei nostri piccoli dispositivi elettrici come telecomandi, torce elettriche, orologi e giocattoli. Varia anche a seconda di dove vivi.

Le batterie alcaline tipiche come le batterie AA includono acciaio, zinco, manganese, potassio e grafite, secondo Energizer, che vende batterie alcaline. L’energia viene generata quando lo zinco e il manganese reagiscono.

. Il manganese è un nutriente essenziale, ma ad alti livelli può causare effetti negativi sulla salute. L’hanno fatto gli ex minatori di manganese soffrire Danno neurologico permanente. Con qualsiasi batteria, c’è il rischio che le sostanze chimiche penetrino nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee. L’acqua e i raccolti contaminati possono portare a malattie come il cancro. Ma le batterie alcaline non sono particolarmente tossiche rispetto ad altri tipi di batterie