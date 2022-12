Perché siamo tutti così ossessionati da ChatGPT, un chatbot AI strabiliante

C’è un nuovo robot AI in città: Chiacchieraree faresti meglio a stare attento.

Lo strumento, da un potente trigger AI, ti consente di digitare domande utilizzando un linguaggio naturale a cui un chatbot risponde in un linguaggio conversazionale, anche se in qualche modo adattivo. Il bot ricorda il tuo thread di dialogo, utilizzando le domande e le risposte precedenti per informare le sue risposte successive. Le sue risposte sono tratte da grandi quantità di informazioni su Internet.

È un grosso problema. Lo strumento sembra erudito se non onnisciente. Può essere creativo e le sue risposte possono sembrare completamente affidabili. Pochi giorni dopo la sua uscita, Oltre un milione di persone stanno provando ChatGPT.

Ma il suo creatore, il laboratorio di ricerca a scopo di lucro OpenAI, avverte che ChatGPT “può occasionalmente generare informazioni errate o fuorvianti”, quindi fai attenzione. Ecco uno sguardo al motivo per cui ChatGPT è importante e cosa sta succedendo.

Che cos’è ChatGPT?

ChatGPT è un sistema di chatbot basato sull’intelligenza artificiale OpenAI è stato rilasciato a novembre Per mostrare e testare cosa può ottenere un sistema di intelligenza artificiale molto grande e potente. Puoi porre infinite domande e spesso otterrai una risposta utile.

Ad esempio, puoi porre domande enciclopediche come “Spiegazione delle leggi del moto di Newton”. Puoi dirle: “Scrivimi una poesia”, e quando succede, dille: “Ora rendila più eccitante”. Gli chiedi di scrivere un programma per computer che ti mostri tutti i diversi modi in cui puoi disporre le lettere di una parola.

Ed ecco il problema: ChatGPT non sa nulla di preciso. È un sistema di intelligenza artificiale addestrato a riconoscere schemi in vaste porzioni di testo estratte da Internet e quindi ulteriormente addestrato con l’aiuto umano per fornire dialoghi più utili e migliori. Le risposte che ottieni possono sembrare plausibili e persino affidabili, ma possono essere completamente sbagliate, avverte OpenAI.

I chatbot sono stati a lungo di interesse per le aziende alla ricerca di modi per aiutare i clienti a ottenere ciò di cui hanno bisogno e per i ricercatori di intelligenza artificiale che cercano di controllare il test di Turing. Questo è il famoso “gioco d’imitazione”. È stato proposto dallo scienziato informatico Alan Turing nel 1950 Come un modo per misurare l’intelligenza: può un essere umano che parla con un essere umano e con un computer dirci quale è quale?

Che tipo di domande puoi fare?

Puoi chiedere qualsiasi cosa, anche se potresti non ottenere una risposta. OpenAI suggerisce alcune categorie, come spiegare la fisica, chiedere idee per feste di compleanno e ottenere aiuto con la programmazione.

Gli ho chiesto di scrivere una poesia, e lui l’ha fatto, anche se non credo che a nessun intenditore di letteratura piacerebbe. Poi gli ho chiesto di renderlo più interessante, ed ecco, ChatGPT lo ha pompato con parole come campo di battaglia, adrenalina, tuono e avventura.

Un esempio divertente mostra come ChatGPT sia disposto ad andare in aree in cui le persone potrebbero avere paura di calpestare: comando per scrivere “Una canzone popolare sulla scrittura di un programma che arrugginisce e sulla lotta contro gli errori della vita”.

L’esperienza di ChatGPT è ampia e la sua capacità di seguire una conversazione è degna di nota. Quando gli ho chiesto delle parole bloccate con “viola”, ha dato alcuni suggerimenti, e poi quando ho proseguito, “Che ne dici di rosa?” Non perdere mai un momento. (Inoltre, ci sono molte buone rime per “rosa”).

Quando ho chiesto: “È più facile ottenere un appuntamento essendo sensibile o difficile?” GPT ha risposto in parte: “Alcune persone potrebbero trovare una persona sensibile più attraente e coinvolgente, mentre altre potrebbero essere attratte da qualcuno che è duro e assertivo. In generale, è probabile che essere onesti e autentici nelle tue interazioni con gli altri sia più efficace nel procurarti un appuntamento piuttosto che cercare di adattarti a uno stampo o a un personaggio.

Non devi cercare lontano per trovare account bot che lasciano a bocca aperta le persone. Twitter è pieno di utenti che mostrano la loro abilità nell’IA Genera reclami tecnici e scrivi codice. Alcuni ce l’hanno persino dichiarare che “Google è morto”, insieme a Saggio universitario. Ne parleremo di più di seguito.

Chi ha creato ChatGPT?

ChatGPT nasce da un’idea di OpenAI, una società di ricerca sull’intelligenza artificiale. La sua missione è sviluppare un sistema di intelligenza artificiale “sicuro e utile” o aiutare gli altri a farlo.

Ho già fatto uno spray, prima con GPT-3che può generare un testo che può sembrare scritto da un essere umano, quindi DALL-E, che crea quella che oggi viene chiamata “arte generativa” In base alle richieste di testo digitate.

GPT-3 e l’aggiornamento a GPT 3.5 su cui si basa ChatGPT sono due esempi di una tecnologia AI chiamata modelli di linguaggio di grandi dimensioni. Sono stati addestrati a generare testo in base a ciò che hanno visto e potrebbero essere addestrati automaticamente, di solito con enormi quantità di potenza del computer per un periodo di settimane. Ad esempio, il processo di addestramento può trovare un paragrafo di testo casuale, eliminare alcune parole, chiedere all’IA di riempire gli spazi vuoti, confrontare il risultato con l’originale e quindi premiare il sistema di intelligenza artificiale per essersi avvicinato il più possibile possibile. Ripetere più e più volte può portare a una complessa capacità di creare testo.

ChatGPT è gratuito?

Sì, almeno adesso. “A un certo punto dovremo monetizzarlo in qualche modo; i costi di elaborazione sono sbalorditivi”, ha avvertito domenica il CEO di OpenAI Sam Altman. OpenAI addebita l’arte DALL-E una volta superato il livello di utilizzo gratuito di base.

Quali sono i limiti di ChatGPT?

Come afferma OpenAI, ChatGPT può darti risposte sbagliate. A volte, in modo utile, ti avverte specificamente dei suoi difetti. Ad esempio, quando gli ho chiesto chi ha scritto la frase “I fatti confusi trascendono la mente di un pangolino”, ChatGPT ha risposto: “Mi dispiace, ma non sono in grado di navigare in Internet o accedere a informazioni esterne diverse da quelle che sono stato (La frase è tratta da una poesia di Wallace Stevens del 1942 The Connoisseur of Chaos).

ChatGPT era disposto a prendere una pugnalata al significato di questa espressione: “una situazione in cui i fatti o le informazioni esistenti sono difficili da elaborare o comprendere”. Questa interpretazione si è limitata ad avvertimenti che è difficile giudicare senza più contesto e che è solo una possibile spiegazione.

Le risposte di ChatGPT possono sembrare affidabili ma sono sbagliate.

Sito per sviluppatori di software StackOverflow ha bloccato le risposte di ChatGPT alle domande di programmazione. I funzionari hanno avvertito: “Perché la media Il tasso di ottenere risposte corrette da ChatGPT è molto bassoPubblicare le risposte generate da ChatGPT danneggerà notevolmente il sito e gli utenti che chiedono o cercano risposte corrette. “

Puoi vedere di persona quanto è bravo un artista BS ChatGPT ponendo la stessa domanda più volte. Ho chiesto due volte se la legge di Moore, che tiene traccia dei progressi dell’industria dei chip per computer nell’aumentare il numero di transistor per l’elaborazione dei dati, si stesse esaurendo e ho ottenuto due risposte diverse. Uno ha notato ottimisticamente il continuo progresso, mentre l’altro ha notato più cupamente un rallentamento e la convinzione che “la legge di Moore potrebbe raggiungere i suoi limiti”.

Entrambe le idee sono popolari nella stessa industria dei computer, quindi forse questa situazione ambigua riflette ciò che pensano gli esperti umani.

Insieme ad altre domande che non hanno risposte chiare, ChatGPT spesso non si installa.

Il fatto che fornisca una risposta, tuttavia, è un notevole sviluppo nell’informatica. I computer sono notoriamente letterali, rifiutandosi di funzionare a meno che non si seguano rigorosamente i requisiti di sintassi e interfaccia. I grandi modelli linguistici rivelano uno stile di interazione più umano, per non parlare della capacità di generare risposte a metà strada tra la trascrizione e la creazione.

ChatGPT può scrivere un programma?

Sì, ma con avvertimenti. ChatGPT è in grado di tenere traccia dei passaggi compiuti dagli esseri umani e può generare un codice di programmazione effettivo. Devi solo assicurarti che non lo sia Concetti di programmazione maldestri o utilizzando un programma che non funziona. C’è un divieto di StackOverflow sul software generato da ChatGPT per un motivo.

Ma ci sono abbastanza programmi sul web con cui ChatGPT può davvero lavorare. Uno degli sviluppatori, Erik Schluntz, CTO di Cobalt Robotics, ha twittato che ChatGPT fornisce suggerimenti abbastanza utili nel corso di tre giorni, Non una volta StackOverflow si è aperto Per chiedere consiglio.

Un altro, Gabe Ragland del sito tecnico AI Lexica, ChatGPT viene utilizzato per scrivere il codice del sito web Costruito con React.

ChatGPT può analizzare le espressioni regolari (regex), che è un sistema potente ma complesso per rilevare modelli specifici, ad esempio le date in un testo o il nome di un server in un indirizzo di un sito web. “È come avere un tutor di programmazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7″, ha twittato il programmatore James Blackwell sulla capacità di ChatGPT di annotare espressioni regolari.

Ecco un ottimo esempio del manufatto: ChatGPT può emulare un computer LinuxFornire risposte corrette agli input della riga di comando.

Cosa è vietato?

ChatGPT è progettato per eliminare le richieste “inappropriate”, un comportamento in linea con Missione OpenAI “Per garantire che l’intelligenza artificiale generale avvantaggi tutta l’umanità”.

Se ChatGPT si chiede cosa è vietato, ti dirà: Qualsiasi domanda “discriminatoria, offensiva o inappropriata. Ciò include domande razziste, sessiste, omofobe, transfobiche, discriminatorie o odiose”. Anche chiedere loro di impegnarsi in attività illegali è un no.

È meglio della ricerca su Google?

Fare una domanda a un computer e ottenere una risposta è utile e ChatGPT spesso fornisce la merce.

Google ti fornirà spesso le risposte suggerite a domande e collegamenti a siti Web che ritiene pertinenti. Le risposte di ChatGPT spesso superano di gran lunga ciò che Google suggerirebbe, quindi è facile immaginare GPT-3 come un concorrente.

Ma dovresti pensarci due volte prima di fidarti di ChatGPT. Come con Google stesso e altre fonti di informazioni come Wikipedia, è meglio controllare le informazioni dalle fonti originali prima di fare affidamento su di esse.

Controllare la validità delle risposte di ChatGPT richiede un po’ di lavoro perché ti dà del testo grezzo senza link o virgolette. Ma possono essere utili e in alcuni casi stimolanti. Potresti non vedere qualcosa come ChatGPT direttamente nei risultati di ricerca di Google, ma Google ha creato i propri modelli linguistici di grandi dimensioni e sta già utilizzando ampiamente l’intelligenza artificiale nella ricerca.

Quindi ChatGPT mostra senza dubbio la strada verso il nostro futuro tecnologico.