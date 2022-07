Perché tutti indossano abiti firmati dalla NASA?

Una volta che inizi a notarlo, è difficile smettere.

era lì molti di tagliare sul fenomeno degli ultimi anni. E il coordinatore multimediale della NASA Bert Ulrich – che sovrintende all’uso dei loghi della NASA nei film, in televisione e sull’abbigliamento – sottolinea che la domanda di abbigliamento a marchio NASA è tutt’altro che sbiadita, almeno in base al numero di contratti di logo che ha approvato. È in carica da più di due decenni, quindi ha visto le tendenze andare e venire. (per lo più in streaming)

L’allenatore ha originariamente chiamato la NASA per chiedere se potevano usare il logo “verme”, il vecchio design che l’agenzia spaziale ha utilizzato dal 1975 al 1992. La NASA, che ha vietato l’uso del verme dopo che è stato ritirato negli anni ’90, ha cambiato idea in questo saluti, disse Ulrich. , e lascia che l’allenatore usi il logo.

E il “verme” da allora Tornato all’uso ufficiale e ne ha potenziato la diffusione Adorazione almeno tra gli irriducibili amanti dello spazio.

Dopo che è uscito l’abito dell’allenatore, le cose sono semplicemente esplose.

“Prima del 2017 ne facevamo cinque o dieci [logo approvals] settimana. Siamo così lontani ora che usciamo in media 225 a settimana”.

L’anno scorso, ha detto, ci sono stati “più di 11.000 ordini”, un record assoluto.

Ulrich ha aggiunto che non tutte queste richieste sono state approvate. Ma il motivo per cui c’è così tanto interesse nel mettere i loghi della NASA su tutto Sneakers Vans I cappelli da camionista potrebbero avere qualcosa a che fare con il fatto che queste aziende non devono concedere in licenza il logo. È tutto gratis e la NASA non ci guadagna un centesimo.

Di solito non si tratta di come funzionano gli accordi di licenza, ma poiché la NASA è un’agenzia governativa, molte delle sue risorse, incluse immagini, loghi e persino Disegni tecnologici – Nel pubblico dominio. Se un’azienda vuole stampare i loghi della NASA su magliette o tazze da caffè, deve semplicemente inviare un’e-mail al Dipartimento del Commercio della NASA, Secondo i requisiti di legge . Di solito, arriva nella casella di posta di Ulrich.

Il compito di Ulrich è solo quello di garantire che il logo sia utilizzato in modo coerente con l’approvazione dell’agenzia spaziale Linee guida estetiche . Non utilizzare colori non supportati, ad esempio. E, naturalmente, la NASA vuole assicurarsi che il suo marchio non venga utilizzato per nulla indesiderato Scopi, come il modo in cui la NASA supporta un’azienda o un prodotto. Se un’azienda fa un uso improprio del logo, ha detto Ulrich, l’ufficio legale della NASA invia spesso una lettera di cessazione e desistenza.

Dopo che Coach ha rilasciato una linea di abbigliamento della NASA, designer iconici tra cui Heron Preston e più recentemente Balenciaga hanno lanciato le proprie linee. La cantante pop Ariana Grande ha ottenuto Una canzone e una linea di business completa sulla NASA. Ci sono state anche Adidas, Swatch, Vans e innumerevoli altri negli ultimi dieci anni.

Attraverso questa lente, è possibile spiegare il fenomeno attraverso quello che chiameremo “effetto Miranda Priestley”. Ricordati che Scena Nel film del 2006 “Il diavolo veste Prada”, dove il prete, il personaggio di Meryl Streep, indossa il suo giovane apprendista inetto alla moda? Spiega che la giacca blu che indossa è in realtà “Cerulean”, il prodotto di magnati ossessionati dalla moda tanto quanto qualsiasi altra cosa sulla passerella. Priestley sostiene che sono i designer e i media della moda a coltivare le tendenze e anche i consumatori meno interessati alla moda sono influenzati da queste decisioni.

Hall, Direttore Creativo della Brooklyn Design Agency Ma questa è solo metà della storia, secondo LianHall, Direttore Creativo della Brooklyn Design Agency Alleanza che lavora sul design e lo styling della collezione marche diverse

Prima di Coach, i bambini compravano le magliette della NASA dai negozi vintage perché adoravano l’atmosfera nostalgica e malinconica di un pezzo di classico americano, ha detto Hall.

“Inizi con bambini in città come New York che comprano vecchi prodotti Disney o vecchie magliette della NASA, e poi improvvisamente alcuni vedono come ‘Cool Hunter’ nell’industria della moda, come Urban Outfitters, e improvvisamente dicono: ‘Dovremmo capovolgi alcune magliette con il marchio della NASA “È una sorta di ingegneria inversa delle tendenze”.

Forse è stato solo dopo che i “cool kids” hanno iniziato a indossare le magliette della NASA per le strade che i marchi di stilisti le hanno riprese e vendute loro di nuovo.

Hall, un direttore creativo con sede a Brooklyn, ha affermato, a suo avviso, che indossare il logo della NASA ha molto più a che fare con il marchio di ciò che il logo rappresenta piuttosto che dichiarare il proprio amore per lo spazio.

Ha detto che rappresentava “il tipo di ottimismo americano per eccellenza secondo cui possiamo fare qualsiasi cosa”.

Ha aggiunto che è politicamente non affiliato e può essere commercializzato sia ai giovani liberali che ai conservatori rurali, evocando la stessa nostalgia.

“Le persone che lavorano per marchi come Heron Preston e Balenciaga sono affascinate dalla fantasia dei viaggi nello spazio come chiunque altro. Nessuno è immune da quel livello di nostalgia, quindi ha senso che questi marchi vogliano incorporarlo nelle proprie collezioni, ” ha detto.

È successo con altri loghi e franchise, sottolinea, come Balenciaga che fa progetti con “I Simpson” o Coach con Topolino.

“Queste icone durature parlano a tutti, indipendentemente dallo stato socioeconomico”, ha detto. “Non tutti possono relazionarsi con Heron Preston o Target, ma tutti ottengono l’America moderna da marchi come NASA, Disney, Peanuts e The Simpson”. “Cose come la NASA si comportano come questo equivalente magico.”