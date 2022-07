Perché tutti parlano di Bed Bath & Beyond Stock?

letto bagno dietro‘S (BBY -0,40%) Il prezzo delle azioni è sceso del 24% il 29 giugno dopo che il rivenditore ha pubblicato un triste rapporto sugli utili del primo trimestre. Le sue entrate sono diminuite del 25% su base annua a 1,46 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti di 50 milioni di dollari, poiché le vendite di negozi comparabili sono diminuite del 23%.

La sua perdita netta è aumentata da $ 51 milioni a $ 358 milioni su base GAAP (Principi contabili generalmente accettati) Base. Su base non GAAP, ha registrato una perdita netta di $ 225 milioni, rispetto a un utile netto di $ 5 milioni nell’anno precedente e una perdita netta di $ 2,83 per azione che non è stata ampiamente stimata dalle stime degli analisti di $ 1,44.

La grande perdita di profitti di Bed Bath & Beyond ha spinto il suo consiglio di amministrazione a licenziare il CEO Mark Triton, che ha preso il timone nel novembre 2019 per voltare le spalle al grande rivenditore in difficoltà. Gli investitori inizialmente hanno adottato Triton, che in precedenza era stato mirare‘S (TGT -0,47%) chief trade officer, ma si è rivoltato contro di lui quando i tassi di crescita dell’azienda non sono migliorati.

Questi sviluppi hanno trasformato Bed Bath & Beyond in un argomento caldo ancora una volta a Wall Street. Questo rivenditore può risollevarsi dalle macerie dopo aver perso oltre l’80% del suo valore di mercato negli ultimi cinque anni?

Che fine ha fatto Bed Bath & Beyond?

Prima dell’arrivo di Tritton, Bed Bath & Beyond ha lottato per tenere il passo Amazon (AMZN -2,49%)E il Walmart (WMT -0,28%)e l’obiettivo e IKEA nel mercato al dettaglio in evoluzione. Nel frattempo, gli investitori attivisti hanno ripetutamente accusato la direzione dell’azienda di aver trascurato i suoi negozi affollati, di aver fatto cattive acquisizioni basate sul nepotismo e di aver arricchito i membri della famiglia e i dirigenti senior con compensi eccessivi.

Queste accuse alla fine hanno portato il consiglio di amministrazione di Bath & Beyond a estromettere il CEO Stephen Timaris e ad assumere Tritton, che è stato determinante nell’inversione di tendenza di Target, per riparare la sua attività paralizzata. Sfortunatamente, Triton non ha avuto quasi il tempo di attuare le sue strategie prima dell’inizio della pandemia.

I ricavi di Bed Bath & Beyond sono diminuiti del 7% a 11,16 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2019, terminato a febbraio 2020, poiché le vendite di negozi comparabili sono diminuite del 6,9%. La sua perdita netta è passata da $ 137 milioni a $ 613 milioni.

In che modo Tritton ha cercato di salvare Bed Bath & Beyond?

Dopo essere entrato in carica, Triton ha licenziato la maggior parte dei dirigenti dell’azienda, ha spogliato la maggior parte dei suoi banner non principali (inclusi Christmas Tree Stores, One Kings Lane e Coast Plus World Market) e si è concentrato sulla promozione dei suoi quattro banner principali (Bed Bath & Beyond , BuyBuy BABY, valutazioni Harmon Face e decoratori). Triton ha anche chiuso centinaia di negozi Bed Bath & Beyond con prestazioni inferiori, rimosso il suo stock di sconti enormi e ampliato la sua piattaforma di e-commerce.

All’inizio, quegli sforzi sembravano dare i loro frutti. Le sue vendite dichiarate sono ancora in calo del 17% a 9,23 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2020, principalmente a causa di un forte calo nel primo trimestre a causa della chiusura dei negozi durante l’inizio della pandemia, ma a partire dal secondo trimestre, le vendite di negozi comparabili sono cresciute per quattro trimestri consecutivi.

Perché questi sforzi alla fine sono crollati?

Sfortunatamente, quella ripresa si è interrotta improvvisamente e le società Bed Bath & Beyond hanno iniziato a diminuire nuovamente nei quattro trimestri successivi. Anche i margini di profitto lordo rettificati sono scesi al di sotto del 30% negli ultimi due trimestri.

READ Musk ha donato in beneficenza oltre 5,7 miliardi di dollari in azioni Tesla a novembre un periodo Primo trimestre 2021 Secondo trimestre 2021 Terzo trimestre 2021 Quarto trimestre 2021 Primo trimestre 2022 crescita aziendale 86% (1%) (7%) (12%) (23%) Margine lordo rettificato 34,9% 34% 35,9% 28,8% 23,8%

Ha principalmente incolpato il rallentamento della crescita aziendale e dei margini di profitto su nuove variabili COVID-19, interruzioni della catena di approvvigionamento e venti contrari inflazionistici.

Tuttavia, molti altri rivenditori hanno affrontato le stesse sfide, ma hanno ottenuto una crescita più forte. Per esempioLe attività di Target continuano a crescere del 12,7% nel 2021 e del 19,3% nel 2020. Le società statunitensi di Walmart sono aumentate del 6,4% nell’anno fiscale 2022, terminato lo scorso gennaio, ed è cresciuto del 15% in due anni. Le vendite di Amazon in Nord America sono aumentate del 18% nel 2021.

Quindi, sembra certamente che la concorrenza dei rivenditori meglio gestiti rimanga un grosso problema per Bed Bath & Beyond e le forti svalutazioni – che schiacciano i margini lordi – non stanno riportando gli acquirenti nei suoi negozi.

Il suo sguardo misterioso giustifica la sua valutazione dell’avversario

Bed Bath & Beyond non ha fornito linee guida chiare per il resto dell’anno. Ma durante la teleconferenza, il direttore finanziario Gustavo Arnal ha affermato che le sue società “continuano a registrare un trend negativo del 20%” nel secondo trimestre.

Il lato positivo è che Arnal si aspetta che le sue società inizino a migliorare in sequenza nella seconda metà dell’anno fiscale 2022 mentre ripulisce le scorte in eccesso. Si aspetta inoltre che la società riduca le spese in conto capitale “un minimo di $ 100 milioni da $ 400 milioni a $ 300 milioni” per l’intero anno.

Attualmente, il membro del consiglio indipendente Sue Gove ricoprirà il ruolo di CEO ad interim della società. Durante la telefonata, Goff ha affermato che la società aveva ancora “molto da fare” e “deve farlo in fretta” e avrebbe dato la priorità alla razionalizzazione della propria attività con il suo slogan “ritorno alle origini” per indirizzare più traffico verso i suoi negozi.

Tuttavia, gli analisti si aspettano ancora che i ricavi di Bed Bath & Beyond scendano del 9% quest’anno più del doppio perdita netta per azione. Le azioni possono sembrare a buon mercato per meno di una volta nelle vendite di quest’anno, ma gli investitori dovrebbero evitare queste azioni maltrattate fino a quando non appariranno effettivamente alcuni germogli verdi.