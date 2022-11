Perché un rally del mercato potrebbe utilizzare una vacanza? Tesla rimbalza, 5 azioni vicine ai punti di acquisto

I futures Dow Jones sono saliti giovedì mattina, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, mentre i mercati statunitensi chiudevano per la festa del Ringraziamento.







Mercoledì il mercato azionario è stato positivo per la seconda seduta consecutiva. I funzionari della Fed vedono “presto” un aumento dei tassi più lento, secondo i verbali della riunione di novembre della Fed pubblicati mercoledì pomeriggio.

E ha guidato il Nasdaq, sostenuto da una ripresa Tesla (TSLA). Tutti i principali indici sono saliti in modo solido finora in questa settimana di ferie ridotta. Ma una pausa più lunga per il rally del mercato potrebbe essere costruttiva.

Gli investitori dovrebbero essere cauti nell’aggiungere esposizione data la resistenza tecnica chiave e gli importanti rapporti economici in vista.

ma, dexcom (DXCM), Salute Unita (Nazioni Unite), Scienze Neurobiologiche (nbix), Tenuta di mezza pace (MEDP) E il Onda d’urto medica (SWAV) Cinque titoli sanitari che mostrano azioni interessanti.

Azioni DXCM e azioni correnti di Neurocrine Biosciences Classifica IBD, con azioni MEDP nella Watch Leaderboard. Stock NBIX e Medpace sono in archivio difetto 50.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono aumentati dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,4%.

La Cina continentale ha riportato più di 31.000 casi di Covid, compresi quelli senza sintomi, superando i livelli di metà aprile durante il blocco di Shanghai. Le infezioni sintomatiche da COVID rimangono al di sotto dei picchi di aprile.

I mercati azionari statunitensi saranno chiusi giovedì per la festa del Ringraziamento. Venerdì, le borse statunitensi chiuderanno presto alle 13:00 ET. Ma le altre borse valori in tutto il mondo di solito aprono il giovedì e il venerdì.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

Aumento del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha visto una certa volatilità mercoledì, ma ha esteso i guadagni, guidati dalle società tecnologiche.

Le richieste iniziali di disoccupazione sono salite al livello più alto in tre mesi, mentre le richieste continue hanno raggiunto il livello migliore in otto mesi. Gli indici dei responsabili degli acquisti di S&P Global per la produzione e i servizi statunitensi hanno indicato una contrazione.

I verbali della Fed hanno rafforzato le aspettative di un aumento del tasso di 50 punti base alla riunione del 14 dicembre. I mercati continuano a favorire un’altra mossa di mezzo punto a febbraio, ma ci sono buone possibilità di un aumento di un quarto di punto.

Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,3%. Commercio di borsa. L’S&P 500 è salito dello 0,6%, guidato dal titolo TSLA. Il Nasdaq Composite è salito dell’1%. Small Capital Russell 2000 è aumentato dello 0,1%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3,7% a 77,94 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono aumentati del 7,2%.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 5 punti base, al 3,71%. Il rendimento dei Treasury a due anni, strettamente legato alle attese di un rialzo dei tassi da parte della Fed, è sceso sotto il 4,5%.

Il dollaro USA è sceso in modo significativo per la seconda sessione consecutiva ed è tornato vicino ai minimi recenti.

Fondi negoziati in borsa

iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) è aumentato dell’1,5%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha guadagnato lo 0,9%.

ETF SPDR S&P Metalli e miniere (XME) è aumentato dello 0,3%. ETF US Global Gates Foundation (Aerei) è aumentato dello 0,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato dello 0,5%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) è diminuito dell’1,1%. Fondo di selezione del settore sanitario SPDR (XLV) è aumentato dello 0,4%. Il gigante delle Nazioni Unite Dow Jones è il contratto più alto di XLV.

Riflettendo storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARK)arca(+2,9% e ARK Genomics ETF)ARKG) 0,9%. Il titolo TSLA è una partecipazione importante tramite l’ETF di Ark Invest

Il titolo Tesla è balzato del 7,8% a 183,20 mercoledì, riprendendosi dai minimi del mercato ribassista di martedì quando Citigroup ha aggiornato il gigante dei veicoli elettrici dalla vendita alla sospensione. Le azioni di TSLA sono ancora in calo del 19,5% finora questo mese e si sono quasi dimezzate nel 2022.

I primi cinque titoli cinesi da tenere d’occhio ora

Azioni da tenere d’occhio

Il titolo Dexcom è avanzato dell’1,7% a 112,92 e ha trovato supporto nella media mobile a 21 giorni. Il titolo DXCM è stato messo in pausa questo mese dopo l’impennata degli utili del 28 ottobre. Le azioni Dexcom hanno probabilmente una lunga durata con 123,46 punti di acquisto dal consolidamento di sette mesi. Gli investitori possono acquistare azioni DXCM da un ingresso anticipato più lontano dalla linea dei 21 giorni, possibilmente utilizzando il massimo di martedì di 113,88 come punto di acquisto specifico.

Mercoledì le azioni di Medpace sono scese dell’1,3% a 218,81. Le azioni si stanno consolidando vicino ai massimi record da quando sono salite alle stelle del 38% sugli utili post-utili del 25 ottobre. Da allora, lo stock MEDP ha forgiato una maniglia disordinata su una base a tazza profonda che esiste da un anno. Mentre le azioni hanno visto alcune oscillazioni significative durante il giorno, le azioni MEDP sono attualmente sulla buona strada per formare un modello di restringimento di tre settimane entro la chiusura di venerdì. Gli investitori possono utilizzare la chiusura del 15 novembre di 226,57 come entrata anticipata, al di sopra della maggior parte degli scambi recenti.

Le azioni NBIX sono scese dell’1,5% a 118,97. Le azioni si stanno consolidando vicino ai massimi pluriennali, a partire dal breakout di ottobre. Anche se scorri verso Serie di 50 giorni La scorsa settimana, lo stock endocrino contiene a Tre settimane strette Questo sta per entrare nella quarta settimana. Tecnicamente, questo contiene 126.09 Acquisto puntianche se gli investitori potrebbero voler aspettare un’azione più tranquilla.

Il titolo Shockwave è salito del 4,7% a 264,06 mercoledì, tornando sopra la linea dei 21 giorni ma raggiungendo la resistenza sulla linea dei 50 giorni. Dopo la fallita violazione alla fine di ottobre e la svendita continuata attraverso gli utili, il titolo SWAV è rimbalzato nell’ultima settimana. Ci vorrà più tempo per costruire una nuova base, ma gli investitori aggressivi possono utilizzare una mossa forte sopra i 50 giorni come ingresso anticipato.

Le azioni delle Nazioni Unite sono aumentate dell’1,3% a 529,71, rimbalzando sopra le linee dei 50 e 21 giorni dopo aver infranto brevemente la linea dei 200 giorni la scorsa settimana. Lo erano le azioni UnitedHealth Leader IBD a lungo termine E condivide ancora molte caratteristiche. Gli investitori possono utilizzare il rimbalzo dalla linea dei 50 giorni sia come entrata anticipata che come entrata principale a lungo termine. Il titolo delle Nazioni Unite deve formare una nuova base dopo il breakout da A Base a tazza con manico È fallito rapidamente il mese scorso.

Tesla vs. BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Analisi del rally del mercato

Un rally nel mercato azionario si è aggiunto ai guadagni di martedì. L’S&P 500 ha superato il suo massimo intraday il 15 novembre e ha chiuso entro l’1% della sua linea di 200 giorni.

Russell 2000 è arrivato fino alla serie di 200 giorni.

Il Nasdaq si è aggiunto al rimbalzo di martedì dalla media mobile a 21 giorni, sebbene sia ancora al di sotto del massimo del 15 novembre a breve termine e ben al di sotto della soglia dei 200 giorni.

Il Dow Jones Industrial Average è arrivato entro 20 punti dal massimo intraday del 16 agosto.

L’S&P 500 che si sposta decisamente al di sopra della sua linea dei 200 giorni, che coincide all’incirca con una linea di tendenza al ribasso di un anno, è un test importante per il rally del mercato.

Una serie di rilasci economici potrebbe cambiare le prospettive dei tassi della Fed e quindi il mercato azionario. Mercoledì 30 novembre, il rapporto JOLTS per ottobre presenterà opportunità di lavoro e il presidente della Fed Jerome Powell parlerà nel corso della giornata. Giovedì sarà pubblicato il Personal Consumption Expenditure Price Index, la misura dell’inflazione preferita dalla Fed, insieme alle richieste di disoccupazione e all’indice manifatturiero ISM. Il rapporto sui lavori di novembre è previsto per venerdì 2 novembre.

Idealmente, il mercato si muoverebbe lateralmente per alcuni giorni, consentendo almeno alla linea dei 21 giorni di recuperare terreno, entrando in quei rapporti economici.

Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato ha mostrato alcuni buoni guadagni questa settimana, con più azioni che hanno mostrato segnali di acquisto negli ultimi giorni. Di conseguenza, gli investitori avrebbero potuto aumentare l’esposizione.

Ma potrebbero voler essere cauti nell’effettuare nuovi acquisti significativi con l’S&P 500 che si aggira al di sotto della linea dei 200 giorni e molta incertezza economica della Fed la prossima settimana.

Considera anche di prendere alcuni profitti parziali su azioni che stanno salendo rapidamente. Le azioni hanno fatto progressi a breve termine in mezzo a una tendenza al rialzo volatile e alla rotazione settoriale.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero lavorare diligentemente sulle loro liste della spesa per gli investimenti, cercando combinazioni e nomi utilizzabili in una varietà di settori.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per stare al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

