Perché una combinazione di hot dog Costco da $ 1,50 e un tè freddo Arizona da 99 centesimi dovrebbero costare lo stesso

Tuttavia, ci sono ancora alcune cose che costano sempre lo stesso.

Una lattina da 23 once di tè freddo Arizona costa ancora 99 centesimi, lo stesso prezzo da quando ha debuttato 30 anni fa.

L’azienda a conduzione familiare vende circa 1 miliardo del suo Big AZ Can da 99 centesimi, come viene chiamato internamente, ogni anno, Los Angeles Times menzionato in Aprile.

“Rimango fedele a quel prezzo di 99 centesimi: quando le cose vanno contro di te, ti stringi la cinghia”, ha detto al giornale Don Voltaggio, il fondatore dell’azienda 70 anni. La sua logica: aumentare i prezzi e perdere clienti di conseguenza non vale solo il profitto a breve termine.

Arizona, che ha iniziato a Brooklyn, mantiene bassi i costi spendendo meno per il marketing rispetto ad altri marchi di bevande e realizza la maggior parte dei suoi profitti vendendo bevande alla frutta, bevande energetiche, tè in bottiglia, snack e altri prodotti.

Costco Hot Dog-Soda Combo $ 1,50

costco Affare hot dog-soda nella food court È costato $ 1,50 dalla sua introduzione a metà degli anni ’80.

Sausage Show è nato agli albori dell’azienda. Costco ha aggiunto un’ala nazionale ebraica nel suo secondo magazzino a Portland, Oregon, poco dopo l’apertura nel 1983.

Per mantenere costante il prezzo degli hot dog, Costco ha trovato il modo di ridurre altri costi nella food court, come il passaggio da lattine da 12 once di soda a bevande più economiche da 20 once.

costco costo Hot dog nella loro fabbrica in California. Ha venduto hot dog kosher nei suoi punti ristoro fino al 2009, ma i fornitori stanno iniziando a rimanere senza carne. Quindi la catena ha portato la produzione internamente e si è trasformata nel proprio hot dog a marchio Kirkland. Costco ora produce circa 285 milioniHot dog nella loro fabbrica in California.

ha detto il senegal Seattle Times nel 2009. “Siamo conosciuti per questa salsiccia. Questo è qualcosa con cui non si scherza”.

L’anno scorso, Costco ha venduto 122 milioni di set di hot dog e soda a livello globale.

Costco, Sam’s Club e il pollo al girarrosto di BJ

Nonostante un aumento del 16,4% su base annua dei prezzi del pollo, il commercio all’ingrosso Club e altri negozi di alimentari Mantieni bassi i prezzi del pollo alla griglia.

bj club all’ingrosso BJ $ 4,99 a Costco rimangono gli stessi di oltre un decennio, così come a. Al Sam’s Club, costano un centesimo in meno per oltre cinque anni.

C’è una strategia dietro la decisione di questi negozi di mantenere questi prezzi costanti.

Il pollo arrosto è un oggetto prezioso per i supermercati in quanto attira i clienti nei negozi. Di solito, i clienti fanno acquisti e acquistano più di un semplice pollo quando visitano. Ecco perché i rivenditori vogliono rimanere competitivi sui prezzi del pollo alla griglia e sono disposti a perdere soldi vendendolo anche se i costi di produzione aumentano.

Inoltre, gli acquirenti sanno esattamente quanto costa il pollo alla griglia e noteranno un aumento. Il prezzo del pollo arrosto aiuta a determinare la percezione pubblica da parte dei consumatori del valore del negozio.

Nonostante l’aumento dei costi di produzione per il pollo arrosto di BJ, la società ha mantenuto i prezzi perché “significativi per i nostri membri”, ha affermato il CEO Bob Eddy in una richiesta di utili a maggio.

Tuttavia, la cifra che Costco fa per mantenere il suo pollo è di $ 4,99 Al microscopio

Il rivenditore sta affrontando una causa da parte di due azionisti secondo cui Costco e i suoi massimi dirigenti consentono l’abuso di polli in violazione delle leggi sul benessere degli animali.