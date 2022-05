Perdite sul programma della NFL 2022, voci: monitoraggio delle partite e delle date dei Detroit Lions

Il Detroit Lions Il resto della NFL rilascerà l’intero programma 2022 alle 20:00 ET di giovedì sera. Ma nel corso della giornata, diversi giochi perderanno tempo, permettendoci di costruire lentamente il programma prima del rilascio ufficiale. Ecco cos’è questo post.

Lo sappiamo già 17 leoni avversari dovranno affrontare quest’anno. Questo piatto viene sottoposto a un processo abbastanza standard. Quest’anno, i Lions giocheranno le loro sei partite regolari a livello di divisione, ogni squadra giocherà nella NFC East e ogni squadra giocherà nella regione dell’Asia orientale. Inoltre, hanno un’altra partita casalinga contro un rivale dell’AFC (Jaguar) grazie a un recente passaggio al tavolo da 17 partite.

Come promemoria, ecco le loro avversarie in casa e in trasferta per la stagione 2022.

avversari di casa: orso, Imballatorivichinghi, aquile, capi, banconote, delfiniE SeahawksGiaguaro

Avversari a distanza: Orsi, branchi, vichinghi, cowboy, giganti, patrioti, aerei, pantere

Aggiungeremo le voci al tracker di seguito non appena arriveranno, quindi resta qui e tieni premuto questo pulsante di aggiornamento fino alle 20:00 ET.

Nota: nelle prossime 12 ore circoleranno molte voci false, quindi aggiungeremo solo voci da di fiducia Fonti che tracciamo.

Tavolo Lions per tenere traccia delle voci

Orario finora:

settimana 1 – Contro le aquile – 13:00 ET

settimana 2 –

la terza settimana –

quarta settimana –

La quinta settimana Ai Patriots – 13:00 ET

la sesta settimana –

Settima settimana –

L’ottava settimana –

nona settimana –

Settimana 10 – nelle birre

settimana 11 –

settimana 12 – Contro i conti – 12:30 ET – CBS (Ringraziamento)

Settimana 13 –

Quattordicesima settimana –

Quindicesima settimana –

settimana 16 –

settimana 17 – contro gli orsi

Diciottesima settimana – A Packers