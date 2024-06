Perfect Dark riceve il primo trailer del gioco

Perfect Dark, il nuovo gioco di Microsoft a lungo in fase di sviluppo, è riemerso oggi durante l’Xbox Games Showcase di Microsoft, fornendo un primo sguardo al gameplay del prossimo capitolo della serie di sparatutto. Nel filmato vediamo l’agente Joanna Dark imbarcarsi in un’altra pericolosa missione al Cairo nel prossimo futuro.

In un post sul blogXbox ha affermato che le persone non hanno bisogno di alcuna conoscenza preliminare della serie Perfect Dark per godersi il riavvio, ma i fan di lunga data potrebbero notare alcuni richiami.

Il nuovo Perfect Dark è un gioco per giocatore singolo in cui i giocatori utilizzano meccaniche di attraversamento come parkour e gadget per abbattere i nemici. “Prende elementi di sparatutto in prima persona, simulazione coinvolgente e azione furtiva, ma li fonde in un unico insieme senza soluzione di continuità. L’obiettivo è quello di offrire la fantasia di un agente segreto nella vita reale e consentire ai giocatori di utilizzare i loro vari strumenti e abilità nel gioco”, ha detto Microsoft.

Nel gioco, il mondo è devastato da un evento chiamato “The Cascade”, termine che si riferisce a una serie di disastri ambientali che hanno reso alcune parti del mondo inabitabili per la vita umana.

“Sulla scia del disastro, un’ipercorporazione conosciuta come Core Mantis interviene per creare una soluzione nota come Rete GEN e la distribuisce in tutto il Cairo, ripristinando l’equilibrio ecologico e creando una nuova città murata, isolata dall’ambiente ostile esterno La città diventerà un hub per l’innovazione tecnologica”, ha affermato Microsoft.

Tuttavia, non tutto va bene e queste multinazionali troppo zelanti che sono salite al potere in realtà non hanno in mente il miglior interesse dell’umanità.

Secondo Microsoft, l’hardware gioca un ruolo importante nel nuovo gioco Perfect Dark, il che ha senso considerando che si tratta di un gioco di agenti segreti e spie. Nel trailer possiamo vedere Joanna utilizzare uno strumento per analizzare le voci degli NPC e creare conversazioni false per ingannare i sistemi di sicurezza.

“Gli strumenti possono essere utilizzati per fuorviare e manipolare, ma vediamo anche che Joanna può utilizzare uno strumento per scansionare gli NPC e apprendere dettagli su di loro”, si legge in una riga della descrizione del gioco.

In termini di combattimento, gli sviluppatori affermano che stanno cercando di creare una “sinfonia” di meccaniche che integri attraversamento, combattimento corpo a corpo, sparatorie, elementi ambientali e gadget in un unico sistema.

Non ci sono ancora informazioni su quando verrà rilasciato il nuovo gioco Perfect Dark, ma verrà rilasciato tramite Game Pass. Un nuovo gioco Perfect Dark è in fase di sviluppo presso lo studio di Microsoft, The Initiative, insieme al co-sviluppatore Crystal Dynamics.

Un rapporto pubblicato nel maggio 2024 affermava che il nuovo gioco Perfect Dark era in “condizioni difficili”. Il nuovo trailer pubblicato all’Xbox Games Showcase fa sembrare che il gioco sia più in fase di sviluppo di quanto alcuni potrebbero pensare.

Il riavvio di Perfect Dark è stato annunciato nel 2020 e sembra essere ancora in una fase iniziale di sviluppo. Nel 2021, Crystal Dynamics ha aderito all’iniziativa per assistere nello sviluppo.

Sviluppando…