Perseverare su Marte vede un pezzo del suo carrello di atterraggio

No, questa non è una prova di una vita marziana avanzata (ma trascurata).

Lunedì (13 giugno), NASA rover di perseveranza Scatta una foto di un oggetto d’argento lucido racchiuso tra due rocce sul fondo del cratere Jezero nel pianeta rosso, che il robot delle dimensioni di un’auto ha esplorato dal suo atterraggio nel febbraio 2021.

Questa spazzatura spaziale non è originale Marte ; I dipendenti della Rover hanno detto che la perseveranza l’ha portato dalla terra.

“Il mio team ha scoperto qualcosa di inaspettato: un pezzo di una coperta termica che pensano possa provenire dalla mia fase di discesa, il raggio a reazione a razzo che mi ha spinto verso il basso il giorno dell’atterraggio nel 2021”, hanno scritto i membri del team perseverante. Tramite l’account Twitter del rover (Si apre in una nuova scheda) Oggi (15 giugno).

“Questa parte lucida del fiocco fa parte di una coperta termica, una sostanza usata per controllare le temperature. È una sorpresa trovarlo qui: la mia fase di discesa si è schiantata a circa 2 km di distanza. [1.2 miles] lontano. Questo pezzo è atterrato qui dopo, o è stato spazzato via dal vento? ” Un altro Tweet (Si apre in una nuova scheda)che includeva un primo piano del pezzo generale.

Questa non è la prima volta che diamo un’occhiata ad alcuni degli equipaggiamenti che hanno aiutato la Perseveranza a superare in sicurezza la terra rossa. Il 19 aprile, la NASA era piccola intelligenza L’elicottero si librò sopra la copertura posteriore e il tettuccio del rover, Scatta foto straordinarie da diverse angolazioni .

Funzionari della NASA hanno affermato che queste immagini aeree aiutano gli ingegneri a valutare le prestazioni e le condizioni della backsphere e della slitta, che potrebbero influenzare la progettazione delle future missioni su Marte.

La perseveranza è alla ricerca di vecchi segni vita marziana E raccogli campioni per il futuro ritorno sulla Terra. Miliardi di anni fa, Jezero ha ospitato un delta di laghi e fiumi, e quindi è un ottimo posto per svolgere tale lavoro, hanno affermato i membri del team di spedizione.

Il rover ha scattato molte foto interessanti che non includono frammenti del suo equipaggiamento protettivo. Durante il fine settimana, ad esempio, perseverare raccogliendo una pratica Un’istantanea indimenticabile del Delta di Jezero Che presentava un masso equilibrato e un masso sorprendentemente simile alla testa di un serpente a bocca aperta.