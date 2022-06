Persona 3, Persona 4 e Persona 5 in arrivo su Xbox e Game Pass

immagine : almeno

Tre classici giochi di atlante, Persona 3 portatile, Persona 4 Gold, E il Persona 5 RealeInfine, per Xbox. La notizia è stata annunciata oggi durante la grande presentazione di Xbox e Bethesda di Microsoft.

Tutti e tre i giochi saranno disponibili su Game Pass e anche su PC.

Primo , Persona 5 21 ottobre versioni Xbox. Gli altri due giochi arriveranno più tardi, ma le date di rilascio non sono state annunciate durante l’evento di oggi.

Il Carattere I giochi sono un JRPG incredibilmente popolare e amato che si concentra sugli adolescenti in Giappone che devono bilanciare le cose di tutti i giorni come la scuola, le relazioni e le faccende domestiche con la lotta contro i demoni e l’esplorazione di mondi e dungeon contorti e soprannaturali. Sai, la solita cosa che facevamo tutti quando eravamo adolescenti.

3. carattere Non è stato rilasciato su console più recenti e più recenti, poiché il suo ultimo porting era su PSP. Quindi venire su Xbox Series X/S, Xbox One e PC in futuro è un grosso problema per i fan che desiderano un modo migliore e più semplice per giocare al classico JRPG che è stato rilasciato per la prima volta nel 2006.

Secondo un comunicato stampa di Atlas, 3. carattere Visualizzerà anche “Grafica migliorata” e 3. carattere E il 4 Sii disponibile a giocare con sceneggiature francesi, italiane, tedesche e spagnole, una novità per queste voci particolari Nella lunga serie JRPGdice Atlus.

Prima dello spettacolo, iniziarono a circolare voci su un gruppo di Carattere Giochi destinati a Game Pass e Xbox. E si scopre che quelle voci erano esatte.

Persona 5 RealeE il Combinando tutti i contenuti scaricabili in un unico pacchetto, è l’unico gioco con una data di rilascio Xbox confermata del 21 ottobre 2022. Gli altri due giochi arriveranno su Xbox e PC tramite Game Pass in un momento non specificato in futuro.

Secondo un Tweet di XboxTutti i giochi mostrati oggi verranno rilasciati nei prossimi 12 mesi, quindi… penso che tra domani e l’11 giugno 2023!