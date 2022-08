Pete Carell, allenatore di basket di Princeton, muore a 92 anni

Dall’altra parte del campus di Princeton, era una figura rispettabile con una voce roca in una giacca convertibile e pantaloni color cachi (o, se vestito in modo formale, una cravatta). Un collega una volta lo ha descritto come “un lillipuziano riccio che sembrerebbe fuori posto con un abito Armani come sembrerebbe con un abito di Vera Wang”. Durante le partite, era famoso per il suo stile di allenamento commovente.

Ogni anno, nella sua prima sessione di allenamento, Carell ha pronunciato lo stesso discorso davanti ai suoi giocatori.

“So del tuo carico accademico”, ha detto. “So quanto sia difficile rinunciare a giocare qui, ma facciamo una cosa. Nel mio libro, non c’è niente come un giocatore della Ivy League. Quando esci da quello spogliatoio e superi quella linea bianca, tu sei un giocatore di basket, punto”.

Ma ha anche detto ai suoi giocatori:

“Princeton è un posto speciale con alcuni professori eccezionali. È qualcosa di speciale che qualcuno dovrebbe studiare. Ma tu non sei speciale solo perché sei andato qui.”

Pedro Jose (in seguito noto come Peter Joseph) Carel è nato il 10 luglio 1930 a Bethlehem, in Pennsylvania, da suo padre, un immigrato spagnolo, che ha lavorato per 40 anni nelle Bethlehem Steel Kilns e non ha mai perso un giorno di lavoro, ha detto suo figlio.

Al liceo di Betlemme, Pete era un giocatore di basket di tutti gli stati, e a Lafayette, dove ha giocato Butch Van Breda GolfOgni piccolo americano lo era. Poi, per 12 anni, ha allenato basket al liceo in Pennsylvania mentre conseguiva il suo master in educazione alla Lehigh University nel 1959.