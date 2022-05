Pete Davidson si rivolge all’uscita SNL prima della trasmissione finale – Scadenza

Pete Davidson Si è rivolto a Instagram per pensare alla sua imminente partenza da Sabato sera in diretta.

Sebbene Davidson non abbia un account sulla piattaforma dei social media, ha pubblicato un messaggio lungo ed emozionante tramite l’account di Dave Sirus, che sta scrivendo per lo spettacolo e sta lavorando anche al suo film del 2020, Re di Staten Island. Le sue parole sono state accompagnate da un video clip in cui appare mentre celebra la conclusione della produzione nel primo episodio della sua serie SNL Con il collega comico Jerrod Carmichael.

“Questo video è stato girato 8 anni fa. Jerrod me l’ha inviato la scorsa notte e mi ha reso molto emotivo nel migliore dei modi”, ha detto Davidson in alto. “Nel video, ero appena tornato dal mio primo aggiornamento e schizzo . È pazzesco pensare che oggi farò qualcosa per ultimo”.

Davidson ha detto che quando si è unito per la prima volta allo spettacolo nel 2014, all’età di 20 anni, ha ammesso di “non avere idea” di cosa stesse facendo. “Non lo faccio ancora”, ha scherzato, “ma soprattutto allora”.

Davidson è arrivato allo spettacolo come cabarettista, piuttosto che come interprete di sketch, il che lo distingue da molti di coloro che finiscono come membri del cast. “Sapevo che non avrei mai potuto tenere il passo o andare in punta di piedi con Keenan Thompson o Kate McKinnon, quindi ero troppo preoccupato per sapere cosa potevo portare o fare per uno spettacolo storico e un palcoscenico così rispettati. Ho pensato che da quando sono diventato una posa, proverò solo ad alzarmi e personalizzare l’aggiornamento del fine settimana da solo e sono così felice di averlo fatto”, ha condiviso. Siamo stati insieme nei momenti belli e brutti, e nei momenti più felici e più bui”.

Davidson ha continuato dicendo che doveva SNLIl creatore e produttore Lorne Michaels e tutti gli altri della serie grafica di lunga data della NBC His Life, esprimendo la sua gratitudine a tutti coloro che ha incontrato su 30 Rock. “Apprezzo che voi ragazzi mi sostenete sempre e mi state vicino anche quando quella non era l’opinione pubblica. Grazie per aver sempre creduto in me e per essere stato al mio fianco anche quando sembrava comico”, ha scritto. “Grazie per avermi insegnato i valori della vita, come crescere e per avermi regalato ricordi che dureranno tutta la vita.

“SNL è la mia casa”, ha scritto Davidson nella conclusione. “Sono così felice e triste per lo spettacolo di stasera. Per tante ragioni possot spiegare. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo con il numero musicale di Maulani”.

Unisciti a Davidson SNL Essendo uno dei membri più giovani del cast dello show, è rapidamente diventato una delle sue più grandi star. La notizia della sua uscita insieme ai membri del cast di lunga data Kate McKinnon, Aidy Bryant e Kyle Mooney è arrivata ieri. Oltre al finale della stagione 47 di stasera condotto da Natasha Lyonne, apparirà più tardi nella serie Peacock bobkissFilm di Alex Lyman incontro piacevole Con Kaley Cuoco, l’horror e il thriller di Miramax la casa E una caratteristica che David Michaud ha recentemente annunciato, Maghi!. Di seguito è possibile trovare l’annuncio Instagram di Davidson, firmato “Young Resident Pete Davidson”.